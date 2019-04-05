Це і є дебати: українці відреагували на відповідь Порошенка Зеленському (відео)

У соцмережі обговорюють дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком
Президент Петро Порошенко у новому відеозверненні до Володимира Зеленського на тему дебатів закликав свого опонента на виборах 2019 не ставити умов і "бути мужиком". Така відповідь була на ролик Зеленського, в якому він запропонував Юлії Тимошенко, яка посіла третє місце за підсумками голосування, стати модератором на його дебатах із Порошенком.
Українці жваво відреагували на новий виток переговорів, і в мережі навіть висловили припущення, що це вже і є дебати.
Так, в ролику вночі проти 5 квітня чинний глава держави підтвердив свою говтовность до дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві.
Відео: facebook.com/petroporoshenko
"Не бійтеся, дебати це не страшно. Це нормальна політична традиція. За своє життя я не раз приймав виклики. Не шукайте причин і не ставте умов і ніким не прикривайтеся. Це не красиво. Будьте мужиком – приходьте на дебати", - сказав Порошенко.
Фото: Петро Порошенко (скріншот)
У коментарях до повідомлення деякі користувачі мережі говорять про роздуванні історії з дебатами, хоча процедура і терміни їх проведення вказані в законі. Також звучить думка про те, що низка відеороликів Порошенка і Зеленського вже починає бути схожим на дебати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка мають відбутися перед другим туром президентських виборів 2019. Як очікується, повторне голосування відбудеться 21 квітня.
Раніше ми повідомляли про те, чи кандидати нести якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає Закон "Про вибори Президента України".