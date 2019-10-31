Це диво: Заворотнюк усміхається і плаває в басейні

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Самопочуття зірки серіалу "Моя прекрасна няня" значно покращився

Анастасія Заворотнюк бореться з важким онкологічним захворюванням і в даний час проходить курс реабілітації в приватній клініці на Рубльовці в селі Жуківка в РФ. Лікарня, в якій перебуває зірка серіалу "Моя прекрасна няня", спеціалізується на відновленні пацієнтів після завершення основного курсу лікування і допомагає реабілітувати хворих між курсами хіміотерапії.

Хоча рідні актриси воліють зберігати мовчання про стан здоров'я Анастасії, час від часу в мережу і пресу "просочуються" нові дані - як правило, з посиланням на друзів актриси або джерела в її оточенні.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Так, нещодавно стало відомо, що знаменитості провели генетичний ДНК-тест, літос-тест та тест за відбитками пальців, і результат виявився дуже обнадійливим. Сама ж Заворотнюк перебуває в адекватному стані та налаштована оптимістично.

За словами онкологів, гліобластома головного мозку злоякісний і найбільш агресивний вид пухлини, і якщо вдалося уникнути летального результату, люди довше 5 років з таким діагнозом живуть - точніше існують та страждають - рідко. Про це передає видання "Дні.ру".

Клініка, в якій проходить лікування Заворотнюк (фото: protonmed.ru)

Однак у випадку з Заворотнюк, схоже, сталося диво, кажуть медики.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Друзі актриси розповіли, що вона почуває себе добре, усміхається і навіть нібито плаває в басейні.

Лікарі зазначають, що подібні випадки вкрай рідкісні і зустрічаються, умовно кажучи, 1 раз на 100 тисяч.