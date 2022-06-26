Из-за этих ошибок огурцы в банках покрываются белым налетом: как предотвратить и можно ли их есть

Причины помутнения рассола

Нарушение герметичности крышки. Возможно, говорят эксперты, горловина банки имела дефекты или вы закатывали неисправным ключом.

Правила стерильности не были соблюдены. Банки и крышки были плохо простерилизованы, а огурцы - недостаточно хорошо вымыты.

Неправильное хранение консервации. "Правильная" температура должна быть +2...+7 градусов. При комнатной температуре, консервацию можно хранить не более трех суток.

Огурцы содержат слишком много "химии". Было внесено слишком много химических удобрений, поэтому получили такой результат.

Можно ли употреблять огурцы с белым рассолом

Надо учитывать много нюансов: насколько белый рассол в банке, как долго огурцы простояли в таком рассоле, вздулась ли крышка.

Можно употреблять огурцы, если рассол помутнел не более трех дней назад, или же он слегка мутный. Чтобы себя точно уберечь, лучше термически обработать овощи. Как вариант - приготовить рассольник, солянку или другое блюдо. Перед употреблением огурцы надо хорошо промыть.

Как предотвратить помутнение