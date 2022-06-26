Через ці помилки огірки в банках вкриваються білим нальотом: як запобігти і чи можна їх їсти

Причини помутніння розсолу

Порушення герметичності кришки. Можливо, кажуть експерти, горловина банки мала дефекти або ви закатували несправним ключем.

Правила стерильності не були дотримані. Банки і кришки були погано простерилізовані, а огірки - недостатньо добре вимиті.

Неправильне зберігання консервації. "Правильна" температура має бути +2...+7 градусів. При кімнатній температурі, консервацію можна зберігати не більше трьох діб.

Огірки містять занадто багато "хімії". Було внесено забагато хімічних добрив, тому отримали такий результат.

Чи можна вживати огірки з білим розсолом

Треба враховувати багато нюансів: наскільки білий розсіл у банці, як довго огірки простояли в такому розсолі, чи здута кришка.

Можна вживати огірки, якщо розсіл помутнів не більше трьох днів тому, або ж він злегка мутний. Аби себе точно уберегти, краще термічно обробити овочі. Як варіант - приготувати розсольник, солянку чи іншу страву. Перед вживанням огірки треба добре промити.

Як запобігти помутнінню