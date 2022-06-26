Через ці помилки огірки в банках вкриваються білим нальотом: як запобігти і чи можна їх їсти

При засолюванні огірків іноді трапляється неприємність, коли розсіл мутніє, біліє, а сама консервація покривається білим нальотом. Чому так трапляється й чи можна їсти такі соління?
Читайте про це нижче в нашому матеріалі Styler.
Порушення герметичності кришки. Можливо, кажуть експерти, горловина банки мала дефекти або ви закатували несправним ключем.
Правила стерильності не були дотримані. Банки і кришки були погано простерилізовані, а огірки - недостатньо добре вимиті.
Неправильне зберігання консервації. "Правильна" температура має бути +2...+7 градусів. При кімнатній температурі, консервацію можна зберігати не більше трьох діб.
Огірки містять занадто багато "хімії". Було внесено забагато хімічних добрив, тому отримали такий результат.
Треба враховувати багато нюансів: наскільки білий розсіл у банці, як довго огірки простояли в такому розсолі, чи здута кришка.
Можна вживати огірки, якщо розсіл помутнів не більше трьох днів тому, або ж він злегка мутний. Аби себе точно уберегти, краще термічно обробити овочі. Як варіант - приготувати розсольник, солянку чи іншу страву. Перед вживанням огірки треба добре промити.
Раніше ми писали, чи можна консервувати з йодованою сіллю.
Також кулінарка розповіла, як приготувати швидкі малосольні огірки. Готові до вживання вони будуть вже за 12 годин.