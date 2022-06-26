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Из-за этих ошибок огурцы в банках покрываются белым налетом: как предотвратить и можно ли их есть

Новина українською →
Воскресенье 26 июня 2022 12:46
Из-за этих ошибок огурцы в банках покрываются белым налетом: как предотвратить и можно ли их есть Фото: Почему огурцы в банках покрываются белым налетом (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

При засолке огурцов иногда случается неприятность, когда рассол мутнеет, белеет, а сама консервация покрывается белым налетом. Почему так случается и можно ли есть такие соления?

Читайте об этом ниже в нашем материале Styler.

Причины помутнения рассола

Нарушение герметичности крышки. Возможно, говорят эксперты, горловина банки имела дефекты или вы закатывали неисправным ключом.

Правила стерильности не были соблюдены. Банки и крышки были плохо простерилизованы, а огурцы - недостаточно хорошо вымыты.

Неправильное хранение консервации. "Правильная" температура должна быть +2...+7 градусов. При комнатной температуре, консервацию можно хранить не более трех суток.

Огурцы содержат слишком много "химии". Было внесено слишком много химических удобрений, поэтому получили такой результат.

Можно ли употреблять огурцы с белым рассолом

Надо учитывать много нюансов: насколько белый рассол в банке, как долго огурцы простояли в таком рассоле, вздулась ли крышка.

Можно употреблять огурцы, если рассол помутнел не более трех дней назад, или же он слегка мутный. Чтобы себя точно уберечь, лучше термически обработать овощи. Как вариант - приготовить рассольник, солянку или другое блюдо. Перед употреблением огурцы надо хорошо промыть.

Как предотвратить помутнение

  • Перед началом консервирования надо хорошо вымыть все ингредиенты.
  • Солите огурцы в сезон, когда их много, они дешевы и содержат мало химии.
  • Следуйте рецепту во время приготовления консервации.
  • Выбирайте целые банки, тщательно их промойте и простерилизуйте.
  • Крышки надо тоже выбирать качественные и стерилизовать их.
  • Пользуйтесь исправным ключом для закручивания банок.
  • Для надежности прокипятите рассол дважды.

Ранее мы писали, можно ли консервировать с йодированной солью.

Также кулинар рассказала, как приготовить быстрые малосольные огурцы. Готовы к употреблению они будут уже через 12 часов.

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