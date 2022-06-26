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Через ці помилки огірки в банках вкриваються білим нальотом: як запобігти і чи можна їх їсти

Новость на русском →
Неділя 26 червня 2022 12:46
Через ці помилки огірки в банках вкриваються білим нальотом: як запобігти і чи можна їх їсти Фото: Чому огірки в банках покриваються білим нальотом (facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

При засолюванні огірків іноді трапляється неприємність, коли розсіл мутніє, біліє, а сама консервація покривається білим нальотом. Чому так трапляється й чи можна їсти такі соління?

Читайте про це нижче в нашому матеріалі Styler.

Причини помутніння розсолу

Порушення герметичності кришки. Можливо, кажуть експерти, горловина банки мала дефекти або ви закатували несправним ключем.

Правила стерильності не були дотримані. Банки і кришки були погано простерилізовані, а огірки - недостатньо добре вимиті.

Неправильне зберігання консервації. "Правильна" температура має бути +2...+7 градусів. При кімнатній температурі, консервацію можна зберігати не більше трьох діб.

Огірки містять занадто багато "хімії". Було внесено забагато хімічних добрив, тому отримали такий результат.

Чи можна вживати огірки з білим розсолом

Треба враховувати багато нюансів: наскільки білий розсіл у банці, як довго огірки простояли в такому розсолі, чи здута кришка.

Можна вживати огірки, якщо розсіл помутнів не більше трьох днів тому, або ж він злегка мутний. Аби себе точно уберегти, краще термічно обробити овочі. Як варіант - приготувати розсольник, солянку чи іншу страву. Перед вживанням огірки треба добре промити.

Як запобігти помутнінню

  • Перед початком консервування треба добре вимити всі інгредієнти.
  • Соліть огірки в сезон, коли їх багато, вони дешеві і містять небагато хімії.
  • Дотримуйтесь рецепту під час приготування консервації.
  • Обирайте цілі банки, ретельно їх промийте й простерилізуйте.
  • Кришки треба теж обирати якісні і стерилізувати їх.
  • Користуйтесь справним ключем для закручування банок.
  • Для надійності прокип'ятіть розсіл двічі.

Раніше ми писали, чи можна консервувати з йодованою сіллю.

Також кулінарка розповіла, як приготувати швидкі малосольні огірки. Готові до вживання вони будуть вже за 12 годин.

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