Об этих необычных применениях мультиварки вы точно не знали: в ней можно сварить что угодно
Всем известную мультиварку можно использовать не только для приготовления пищи. Оказывается, она может помочь сделать неожиданные вещи для дома.
Как можно использовать мультиварку - читайте ниже.
В частности, дома стоит иметь две чаши для мультиварки, одну использовать для приготовления пищи, другую - для бытовых экспериментов.
Можно сварить мыло или свечи
Для изготовления натурального душистого мыла, нужно наполнить ⅓ чашки мыльной щелочи, добавить воду и кокосовое или оливковое масло.
Далее чашу поставить в мультиварку и варить 2-3 часа при температуре 60 градусов. После этого все нужно поместить в формочки для мыла. Такой же трюк работает со свечами: нужно растопить воск в мультиварке, добавить ароматическое масло и перелить в форму.
Удалит неприятный запах и увлажнит воздух
Чтобы избавиться от неприятного запаха на кухне, нужно заполнить чашу на ⅔ водой, добавить немного масла апельсина и положить нарезанные цитрусы.
После этого необходимо выставить медленный режим и наслаждаться ароматом. Для увлажнения нужно проделать такой же фокус, только вместо цитрусовых капнуть масло эвкалипта.
Бальзам для губ
Чтобы сделать натуральный бальзам для губ, понадобится пчелиный воск, кокосовое и миндальное масло в равной пропорции. Необходимо растопить все ингредиенты и разлить в формочки.
Крем для тела
Чтобы сделать такое средство, нужно растопить в мультиварке пчелиный воск, оливковое и кокосовое масло и добавить жидкий витамин Е. Все нужно варить, пока консистенция не загустеет. Такой крем защищает от неблагоприятных погодных условий, помогает при укусах комаров и ожогах.
Пластилин
Безопасный пластилин для детей можно сделать всего за 30 минут. Достаточно поместить в чашу мультиварки: муку, кукурузный крахмал, винный камень, соль, пищевой краситель, подсолнечное масло и проварить. После этого нужно достать массу и дождаться полного остывания.
Раньше мы называли главные ошибки в использовании мультиварки, из-за которых блюда получаются невкусными.
Также мы писали, что категорически запрещено готовить в мультиварке.