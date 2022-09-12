Про ці незвичайні застосування мультиварки ви точно не знали: в ній можна зварити будь-що

Усім відому мультиварку можна використовувати не тільки для приготування їжі. Виявляється, вона може допомогти зробити неочікувані речі для дому.

Як можна використовувати мультиварку - читайте нижче .

Зокрема, дома варто мати дві чаші для мультиварки, одну використовувати для приготування їжі, іншу - для побутових експериментів.

Можна зварити мило або свічки

Для виготовлення натурального запашного мила, потрібно наповнити ⅓ чашки мильного лугу, додати воду та кокосову або оливкову олію.

Далі чашу поставити у мультиварку та варити 2-3 години при температурі 60 градусів. Після цього все потрібно помістити у формочки для мила. Такий же трюк працює зі свічками: потрібно розтопити віск в мультиварці, додати ароматичну олію і перелити в форму.

Видалить неприємний запах і зволожить повітря

Щоб позбутися неприємного запаху на кухні, потрібно заповнити чашу на ⅔ водою, додати трохи олії апельсина і покласти нарізані цитруси.

Після цього необхідно виставити повільний режим і та насолоджуватися ароматом. Для зволоження потрібно виконати такий же фокус, тільки замість цитрусових капнути олію евкаліпта.

Бальзам для губ

Щоб зробити натуральний бальзам для губ, знадобиться бджолиний віск, кокосова і мигдальна олія в рівній пропорції. Необхідно розтопити всі інгредієнти та розлити у формочки.

Крем для тіла

Щоб зробити такий засіб, потрібно розтопити в мультиварці бджолиний віск, оливкову та кокосову олію і додати рідкий вітамін Е. Все потрібно варити поки консистенція не загусне. Такий крем захищає від несприятливих погодних умов, допомагає при укусах комарів і опіках.

Пластилін

Безпечний пластилін для дітей можна зробити всього за 30 хвилин. Досить помістити в чашу мультиварки: борошно, кукурудзяний крохмаль, винний камінь, сіль, харчовий барвник, соняшникову олію і проварити. Після цього потрібно дістати масу і дочекатися повного охолодження.