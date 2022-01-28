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Что категорически запрещено готовить в мультиварке: это должны знать все

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Пятница 28 января 2022 16:38
Что категорически запрещено готовить в мультиварке: это должны знать все Что запрещено готовить в мультиварке (facebook.com.multivarka)
Автор: Татьяна Самарук

Одним из самых полезных кухонных девайсов является мультиварка. Она упрощает и уменьшает время приготовления пищи. Однако, как оказалось, не все продукты можно в ней готовить.

Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке - читайте ниже.

Попкорн

Как известно, максимальная температура в большинстве мультиварок не превышает 175 °C, а для попкорна нужно как минимум 200 °C.

Поэтому воздушную кукурузу лучше готовить в сковороде или микроволновой печи.

Что категорически запрещено готовить в мультиварке: это должны знать всеПопкорн нельзя готовить в мультиварке (pixabay)

Ранее мы сообщали, как правильно почистить мультиварку средствами, которые есть в каждом доме.

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