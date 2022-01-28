Что категорически запрещено готовить в мультиварке: это должны знать все
Что запрещено готовить в мультиварке (facebook.com.multivarka)
Одним из самых полезных кухонных девайсов является мультиварка. Она упрощает и уменьшает время приготовления пищи. Однако, как оказалось, не все продукты можно в ней готовить.
Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке - читайте ниже.
Попкорн
Как известно, максимальная температура в большинстве мультиварок не превышает 175 °C, а для попкорна нужно как минимум 200 °C.
Поэтому воздушную кукурузу лучше готовить в сковороде или микроволновой печи.
Попкорн нельзя готовить в мультиварке (pixabay)
Ранее мы сообщали, как правильно почистить мультиварку средствами, которые есть в каждом доме.