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Эстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ: как он выглядит

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 20:42
Эстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ: как он выглядит Коллаж РБК-Украина: Эстония завершила обустройство участка границы с Россией
Автор: Владимир Костырин

В Эстонии укрепляют границу со своим агрессивным соседом - Россией, общая сухопутная протяженность которой с восточной части страны составляет 136 километров. Сейчас уже было досрочно завершено строительство первого укрепленного участка.

Об этом передали в эстонском национальном телерадиовещании ERR.

Отмечается, что согласно заключенному договору об обустройстве юго-восточного участка границы, работы должны были сделать в 2023 году, но быстрый темп строительства и благоприятные погодные условия позволили завершить проект раньше плана.

А вот полностью укрепить сухопутную границу с РФ в Эстонии планируют до 2026 года.

Эстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ: как он выглядитЭстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ: как он выглядит

На юге Эстонии досрочно завершили строительство укрепленный границы с РФ (фото: скриншот с видео youtube.com / Kevadine kagupiir)

Эстонские пограничники показали видео с возведенными защитными ограждениями, которые усилили колючей проволокой. Высота таких ограждений составляет около 2 метров. Также установлены системы слежения вдоль пограничной полосы.

На строительство первого этапа укреплений потрачено 15,74 миллиона евро.

Эстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ: как он выглядитЭстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ: как он выглядитЭстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ: как он выглядит

Как выглядят укрепленные ограждения на юге Эстонии у границы с РФ (фото: скриншот с видео youtube.com / Kevadine kagupiir)

Еще в прошлом году власти страны приняли решение укреплять границы с Россией из-за мигрантского кризиса. Планировалось создать 33 километра укреплений. Для охраны границы были планы закупить средства слежения и материалы для строительства забора на 25 миллионов евро.

Юго-восточный участок границы на всем его протяжении в Эстонии теперь хотят сдать в следующем году.

Видео: на юге Эстонии завершили первый этап обустройства границы с РФ

Напомним, в ноябре 2021-го Эстония установила проволочное заграждение на границе с РФ. Было использовано 4 км режущей проволоки, при этом в рамках учений "Шип-2021" были установлены тройные барьеры вдоль 40 км восточной границы.

Также мы писали о том, что Финляндия, которая вместе со Швецией намерена вступить в НАТО, хочет укрепить ограждения на границе с РФ, и готовится к "гибридным атакам".

Добавим, недавно в МВД Украины заявили, что сейчас наша страна ведет серьезную подготовку по укреплению обороны в областях, чтобы сценарии уже почти четырехмесячной давности не повторились в будущем.

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Российская Федерация Эстония Граница с РФ
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