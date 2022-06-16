Эстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ: как он выглядит

В Эстонии укрепляют границу со своим агрессивным соседом - Россией, общая сухопутная протяженность которой с восточной части страны составляет 136 километров. Сейчас уже было досрочно завершено строительство первого укрепленного участка.

Об этом передали в эстонском национальном телерадиовещании ERR .

Отмечается, что согласно заключенному договору об обустройстве юго-восточного участка границы, работы должны были сделать в 2023 году, но быстрый темп строительства и благоприятные погодные условия позволили завершить проект раньше плана.

А вот полностью укрепить сухопутную границу с РФ в Эстонии планируют до 2026 года.

На юге Эстонии досрочно завершили строительство укрепленный границы с РФ (фото: скриншот с видео youtube.com / Kevadine kagupiir)

Эстонские пограничники показали видео с возведенными защитными ограждениями, которые усилили колючей проволокой. Высота таких ограждений составляет около 2 метров. Также установлены системы слежения вдоль пограничной полосы.

На строительство первого этапа укреплений потрачено 15,74 миллиона евро.

Как выглядят укрепленные ограждения на юге Эстонии у границы с РФ (фото: скриншот с видео youtube.com / Kevadine kagupiir)

Еще в прошлом году власти страны приняли решение укреплять границы с Россией из-за мигрантского кризиса. Планировалось создать 33 километра укреплений. Для охраны границы были планы закупить средства слежения и материалы для строительства забора на 25 миллионов евро.

Юго-восточный участок границы на всем его протяжении в Эстонии теперь хотят сдать в следующем году.

Видео: на юге Эстонии завершили первый этап обустройства границы с РФ