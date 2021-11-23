Эстония установила проволочное заграждение на границе с Россией

Военнослужащие и пограничная охрана Эстонии завершили работу по установке проволочных заграждений на границе с Российской Федерацией. Их обустроили режущей проволокой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание ERR .

В течение трех дней были установлены дополнительные заграждения на рекомендованных департаментом участках из-за которых возможны нелегальные пересечения. Было использовано 4 км режущей проволоки.

В то же время в рамках учений "Шип-2021", тройные барьеры были установлены вдоль 40 км восточной границы.

"Эти учения были для нас хорошим опытом, и все указанные департаментом участки были защищены режущей проволокой. Можно сказать, что эти места теперь лучше защищены", - заявил руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва.