В МВД оценили угрозу повторного наступления российских войск на Киев
По состоянию на четверг, 9 июня, угрозы наступления солдат РФ на Киев нет. Но ситуация может изменится в любой день.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Украины Денис Монастырский.
"Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что завтра возможны любые сценарии", - заявил глава МВД.
По его словам, сейчас Украина ведет серьезную подготовку по укреплению обороны в области, чтобы сценарии трехмесячной давности не повторились в будущем.
Монастырский также напомнил, что угроза ракетных ударов по Киеву никуда не исчезла, потому как абсолютно любое место в Украине может стать целью России.
"Потенциальные цели включают киевский правительственный квартал и исторический центр", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В регионе укреплены оборонительные линии и усилен личный состав военных.
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