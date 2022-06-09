В МВД оценили угрозу повторного наступления российских войск на Киев

По состоянию на четверг, 9 июня, угрозы наступления солдат РФ на Киев нет. Но ситуация может изменится в любой день.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявил министр иностранных дел Украины Денис Монастырский.

"Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что завтра возможны любые сценарии", - заявил глава МВД.

По его словам, сейчас Украина ведет серьезную подготовку по укреплению обороны в области, чтобы сценарии трехмесячной давности не повторились в будущем.

Монастырский также напомнил, что угроза ракетных ударов по Киеву никуда не исчезла, потому как абсолютно любое место в Украине может стать целью России.

"Потенциальные цели включают киевский правительственный квартал и исторический центр", - подчеркнул министр.