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Естонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ: як вона виглядає

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Четвер 16 червня 2022 20:42
Естонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ: як вона виглядає Колаж РБК-Україна: Естонія завершила облаштування ділянки кордону з Росією
Автор: Володимир Костирін

В Естонії зміцнюють кордон зі своїм агресивним сусідом - Росією, загальна сухопутна протяжність якої зі східної частини країни становить 136 кілометрів. Зараз вже було достроково завершено будівництво першої укріпленої ділянки.

Про це передали в естонському національному телерадіомовленні ERR.

Зазначається, що згідно з укладеним договором про облаштування південно-східної ділянки кордону, роботи повинні були зробити в 2023 році, проте швидкий темп будівництва і сприятливі погодні умови дозволили завершити проект раніше плану.

А ось повністю зміцнити сухопутний кордон з РФ в Естонії планують до 2026 року.

Естонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ: як вона виглядаєЕстонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ: як вона виглядає

На півдні Естонії достроково завершили будівництво укріпленого кордону з РФ (фото: скріншот з відео youtube.com / Kevadine kagupiir)

Естонські прикордонники показали відео зі зведеними захисними огорожами, які посилили колючим дротом. Висота таких огорож становить близько 2 метрів. Також встановлені системи стеження вздовж прикордонної смуги.

На будівництво першого етапу укріплень витрачено 15,74 мільйона євро.

Естонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ: як вона виглядаєЕстонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ: як вона виглядаєЕстонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ: як вона виглядає

Як виглядають укріплені огорожі на півдні Естонії біля кордону з РФ (фото: скріншот з відео youtube.com / Kevadine kagupiir)

Ще минулого року влада країни прийняла рішення зміцнювати кордони з Росією через мігрантську кризу. Планувалося створити 33 кілометри укріплень. Для охорони кордону були плани закупити засоби стеження і матеріали для будівництва паркану на 25 мільйонів євро.

Південно-східну ділянку кордону на всьому його протязі в Естонії тепер хочуть здати в наступному році.

Відео: на півдні Естонії завершили перший етап облаштування кордону з РФ

Нагадаємо, в листопаді 2021-го Естонія встановила дротяне загородження на кордоні з РФ. Було використано 4 км ріжучого дроту, при цьому в рамках навчань "Шип-2021" були встановлені потрійні бар'єри вздовж 40 км східного кордону.

Також ми писали про те, що Фінляндія, яка разом зі Швецією має намір вступити в НАТО, хоче зміцнити огорожі на кордоні з РФ, та готується до "гібридних атак".

Додамо, нещодавно в МВС України заявили, що зараз наша країна веде серйозну підготовку щодо зміцнення оборони в областях, щоб сценарії вже майже чотиримісячної давності не повторилися в майбутньому.

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Російська Федерація Естонія Кордон з РФ
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