Еще одна Небесная сотня: герои, погибшие на фронте в 2019 году

На Донбассе в 2019 году на фронте погибли в результате боевых действий 110 украинских воинов. Самому младшему защитнику было только 19 лет. Еще одна Небесная сотня улетела за этот год на небо, оставив тела в родной земле, за которую положила жизни.

Не смотря на объявленные режимы "тишины" и "хлебные перемирия", вражеские обстрелы не стихали ни на один день. В Генштабе рассказали, что больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Согласно подтвержденным боевым потерям всех подразделений ВСУ на передовой на Донбассе и смерти от боевых ранений, самым кровавым месяцем шестого года российско-украинской войны стал апрель.

Тогда погибли 15 бойцов, среди которых известная волонтерка из Харькова Яна Червоная с позывным "Ведьма" - жизнь пулеметчицы батальона "Донбасс-Украина" оборвалась 2 апреля в Попаснянском районе Луганской области в результате обстрелов из минометов оккупантами позиций бойцов из 54 отдельной мехбригады.

Яна Червоная (Фото: facebook.com)

В тот месяц среди погибших были и опытные ветераны и добровольцы - 57-летний Николай Неживой с позывным "Механ" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" - так и совсем молодые 20-летние воины - парамедик добровольческого батальона "Госпитальеры" Николай Волков с позывным "Смурфик" и боец 54-й ОМБр Александр Цапенко с позывным "Студент".

На войне гибли в этом году солдаты и боевые офицеры, медики и спецназовцы, пехотинцы, морпехи и матросы, кавалеры орденов и Герои Украины.

Так, Народный герой Украины, старший сержант 74-й ОМБр, легендарный разведчик и "киборг" Александр Колодяжный с позывным "Кол" погиб при проведении спецоперации по вывозу из оккупированных территорий на Донбассе "ДНРовца" Владимира Цемаха. Воин подорвался на мине, и скончался в госпитале 11 июля - медики боролись за его жизнь две недели.

Александр Колодяжный (фото: facebook.com)

Также среди погибших военных в 2019 году - командир 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев, который подорвался на мине на передовой 12 ноября и скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре 19 ноября. Героя похоронили на Аллее Славы Центрального кладбища в Сумах. У Коростелева остались дочь, сын и жена, которой вручили второй орден Богдана Хмельницкого, заслуженный ценой своей жизни.

Евгений Коростелев (Фото: facebook.com)

48-летняя кавалер ордена "За мужество" III степени санинструктор Ирина Шевченко скончалась в больнице в Мариуполе 1 июля от ужасных ожогов после попадания противотанковой управляемой ракеты в "Хаммер" морпехов, который вывозил с передовой раненого бойца в районе села Водяное. Из-за своей невероятной смелости она получила псевдоним "Бешеная" (Скажена).

Ирина Шевченко (Фото: facebook.com)

Больше всего на фронте погибших в 2019-м из Днепропетровской (16) и Донецкой (14) областей.

Самым "тихим" месяцем уходящего года стал январь - во время новогоднего-рождественского "перемирия" на фронте погибли трое героев. Так, в первый день нового года под обстрелами вблизи пгт Новотошковское на Луганщине оборвалась жизнь 20-летнего Николая Голубева из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Второй боевой потерей стал 14 января младший сержант, наводчик-оператор боевой машины пехоты Николай Семенюк с позывным "Саид", который отправился на войну еще в 2014 году. 25 января в селе Екатериновка на Луганском направлении погиб 53-летний прапорщик Виталий Губенко с позывным "Батюшка" из 25-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ "Киевская Русь" 54 омбр.

В декабре 2019 года в зоне проведения ООС на передовой погибли девять военнослужащих. Сразу трое из них - 9 декабря. Бойцы 14-ой отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого младший сержант Виктор Пруский, старший солдат Сергей Сирота и 19-летний младший сержант Андрей Войтович подорвались на мине в районе Золотого в Луганской области. Последним погибшим в уходящем году стал солдат 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" Герман Соловьев с позывным "Маяк". Жизнь 29-летнего бойца оборвало 22 декабря фатальное пулевое ранение в результате продолжающихся обстрелов оккупантов, не смотря на режим "тишины". Он умер во время перестрелки с противником прямо на позиции.

Герман Соловьев с позывным "Маяк" (Фото: facebook.com/93OMBr)

Редакция Styler склоняет головы перед подвигами украинских героев, которые отдали жизнь за Украину, и сочувствует семьям погибших.