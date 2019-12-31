Ще одна Небесна сотня: герої, які загинули на фронті в 2019 році

На Донбасі в 2019 році на фронті загинули в результаті бойових дій 110 українських воїнів. Наймолодшому захисникові було тільки 19 років. Ще одна Небесна сотня полетіла за цей рік на небо, залишивши тіла в рідній землі, за яку поклала життя.

Не дивлячись на оголошені режими "тиші" та "хлібні перемир'я", ворожі обстріли не вщухали жодного дня. У Генштабі розповіли, що найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілу з мінометів та гранатометів, а також через підриви на мінах.

Згідно підтвердженим бойовим втрат всіх підрозділів ЗСУ на передовій на Донбасі та смерті від бойових поранень, найкривавішим місяцем шостого року російсько-української війни став квітень.

Тоді загинули 15 бійців, серед яких відома волонтерка з Харкова Яна Червона з позивним "Відьма" - життя кулеметниці батальйону "Донбас-Україна" обірвалося 2 квітня в Попаснянському районі Луганської області в результаті обстрілу з мінометів окупантами позицій бійців з 54 окремої мехбригади.

Яна Червона (Фото: facebook.com)

Того місяця серед загиблих були і досвідчені ветерани та добровольці - 57-річний Микола Неживий із позивним "Механ" з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" - так і зовсім молоді 20-літні воїни - парамедик добровольчого батальйону "Госпітальєри" Микола Волков із позивним "Смурфік" та боєць 54-ї ОМБр Олександр Цапенко з позивним "Студент".

На війні гинули в цьому році солдати і бойові офіцери, медики та спецназівці, піхотинці, морпіхи та матроси, кавалери орденів та Герої України.

Так, Народний герой України, старший сержант 74-ї ОМБр, легендарний розвідник і "кіборг" Олександр Колодяжний з позивним "Кол" загинув при проведенні спецоперації з вивезення з окупованих територій на Донбасі "ДНРівця" Володимира Цемаха. Воїн підірвався на міні, і помер у госпіталі 11 липня - медики боролися за його життя два тижні.

Олександр Колодяжний (фото: facebook.com)

Також серед загиблих військових у 2019 році - командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов, який підірвався на міні на передовій 12 листопада і помер у Харківському військово-медичному клінічному центрі 19 листопада. Героя поховали на Алеї Слави Центрального кладовища в Сумах. У Коростельова залишилися донька, син і дружина, якій вручили другий орден Богдана Хмельницького, заслужений ціною свого життя.

Євген Коростельов (Фото: facebook.com)

48-річна кавалерка ордена "За мужність" III ступеня санінструкторка Ірина Шевченко померла в лікарні у Маріуполі 1 липня від страшних опіків після потрапляння протитанкової керованої ракети в "Хаммер" морпіхів, який вивозив з передової пораненого бійця в районі села Водяне. Через свою неймовірну сміливість вона отримала псевдонім "Скажена".

Ірина Шевченко (Фото: facebook.com)

Найбільше загиблих на фронті в 2019-му з Дніпропетровської (16) та Донецької (14) областей.

"Найтихішим" місяцем року, що минає, став січень - під час новорічного-різдвяного "перемир'я" на фронті загинули троє героїв. Так, в перший день нового року під обстрілом поблизу смт Новотошківське на Луганщині обірвалося життя 20-річного Миколи Голубєва з 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ. Другою бойовою втратою став 14 січня молодший сержант, навідник-оператор бойової машини піхоти Микола Семенюк із позивним "Саїд", який пішов на війну ще в 2014 році. 25 січня в селі Катеринівка на Луганському напрямку загинув 53-річний прапорщик Віталій Губенко з позивним "Батюшка" з 25-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ "Київська Русь" 54 омбр.

У грудні 2019 року в зоні проведення ООС на передовій загинули дев'ять військовослужбовців. Одразу троє з них - 9 грудня. Бійці 14-ої окремої механізованої бригади їм. князя Романа Великого молодший сержант Віктор Пруский, старший солдат Сергій Сирота та 19-річний молодший сержант Андрій Войтович підірвалися на міні в районі Золотого в Луганській області. Останнім загиблим в році, що минає, став солдат 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" Герман Соловйов із позивним "Маяк". Життя 29-річного бійця обірвало 22 грудня фатальне кульове поранення в результаті триваючих обстрілу окупантів, не дивлячись на режим "тиші". Він помер під час перестрілки з противником прямо на позиції.

Герман Соловйов з позивним "Маяк" (Фото: facebook.com/93OMBr)

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