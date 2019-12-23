Украинцев довела до слез история о погибшем молодом бойце: сердце болит (фото)

Гибель солдата Германа "Маяка" Соловьева из 93-й омбр стала девятой потерей ВСУ на фронте в декабре
На Донбассе на фронте погиб в бою военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" солдат Герман Соловьев с позывным "Маяк". Жизнь 29-летнего бойца оборвало 22 декабря фатальное пулевое ранение в результате продолжающихся обстрелов оккупантов, не смотря на режим "тишины".
Он умер во время перестрелки с противником прямо на позиции.
В пресс-службе подразделения на странице в Facebook рассказали, что бригада только вышла в зону проведения ООС.
Гибель бойца стала уже девятой потерей на фронте в декабре.
Герман был механиком-водителем. Свой позывной "Маяк" он получил благодаря высокому росту.
"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", - рассказали побратимы воина.
Военный ВСУ Герман Соловьев с позывным "Маяк" (Фото: facebook.com/93OMBr)
Герман родился в 1990 году, он уроженец Каменского, жил в Днепре.
Вступил в ряды ВСУ в сентябре 2018-го, а к "холодноярцам" присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область. Содат принимал участие в боевых действиях в Верхнеторецком.
Дома у него осталась мама.
Пользователи сети скорбят о погибшем воине и благодарят его за мужество и защиту Украины от оккупантов.
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