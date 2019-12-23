Украинцев довела до слез история о погибшем молодом бойце: сердце болит (фото)

На Донбассе погиб боец Герман Соловьев из 93 омбр (Фото: коллаж РБК-Украина)

Гибель солдата Германа "Маяка" Соловьева из 93-й омбр стала девятой потерей ВСУ на фронте в декабре

На Донбассе на фронте погиб в бою военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" солдат Герман Соловьев с позывным "Маяк". Жизнь 29-летнего бойца оборвало 22 декабря фатальное пулевое ранение в результате продолжающихся обстрелов оккупантов, не смотря на режим "тишины".

Он умер во время перестрелки с противником прямо на позиции.

В пресс-службе подразделения на странице в Facebook рассказали, что бригада только вышла в зону проведения ООС.

Гибель бойца стала уже девятой потерей на фронте в декабре.

Герман был механиком-водителем. Свой позывной "Маяк" он получил благодаря высокому росту.

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", - рассказали побратимы воина.

Военный ВСУ Герман Соловьев с позывным "Маяк" (Фото: facebook.com/93OMBr)

Герман родился в 1990 году, он уроженец Каменского, жил в Днепре.

Вступил в ряды ВСУ в сентябре 2018-го, а к "холодноярцам" присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область. Содат принимал участие в боевых действиях в Верхнеторецком.

Дома у него осталась мама.

Пользователи сети скорбят о погибшем воине и благодарят его за мужество и защиту Украины от оккупантов.

Большое горе под Рождественские праздники... Это такая "тишина"... пусть будут прокляты боевики до 7 колена... Мы не простим никогда... Вечная память... соболезнования семье...

Вечная память Герою! Сердце плачет. Искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя!

Девятая боевая потеря украинского войска в декабре. Вечная память и слава воину Герману. Искренние соболезнования матери. Парень как нарисован. Высокий, красивый, заметно, что добряк.. Сердце болит. Су*а война! Твари сепары!

Семье силы, каждая семья вспоминает ту жгучую боль этого известия. Светлая память сыну!

Искренние соболезнования маме, родным и собратьям. Царство Небесное, Герой.

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