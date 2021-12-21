Как еще можно использовать обыкновенную медицинскую маску: полезные лайфхаки (видео)

Для начала необходимо разрезать маску и убрать с боку проволочку.

Скриншот с видео

Внутри маски есть еще одна прослойка. Ее нужно вытащить и не выбрасывать, так как она понадобится нам. Ее можно использовать для протирания экрана смартфонов и других гаджетов.

А проволочкой с маски можно закручивать различные провода, например, зарядки от мобильных телефонов.

Скриншот с видео

Затем возьмите кусочек мыла, который у вас остался и положите его внутрь маски и завяжите на узелок. Потом зацепите маску с мылом на смеситель в ванной. Теперь можно мыть руки.