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Как еще можно использовать обыкновенную медицинскую маску: полезные лайфхаки (видео)

Автор: Роман Мирончук

Медицинская маска во время пандемии находится у каждого почти в каждом кармане. При этом пользователь сети показала, как еще можно использовать ее.

Видео с лайфхаками женщина опубликовала в TikTok.

Для начала необходимо разрезать маску и убрать с боку проволочку.

Скриншот с видео

Внутри маски есть еще одна прослойка. Ее нужно вытащить и не выбрасывать, так как она понадобится нам. Ее можно использовать для протирания экрана смартфонов и других гаджетов.

А проволочкой с маски можно закручивать различные провода, например, зарядки от мобильных телефонов.

Скриншот с видео

Затем возьмите кусочек мыла, который у вас остался и положите его внутрь маски и завяжите на узелок. Потом зацепите маску с мылом на смеситель в ванной. Теперь можно мыть руки.

@abdullaevauhtam

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