Как быстро убрать в доме до Нового года: лайфхаки, которые реально работают

Многие люди до Нового года делают генеральную уборку в своих домах. Но этот процесс занимает очень много времени и не все любят это делать. Поэтому специалисты придумали интересные советы, которые облегчат жизнь многим.

Так, на портале сайт Ігіѕһехаміпег поделились лайфхаками, которые облегчат предновогодние хлопоты.

Как быстро убрать дом

Сделать туалет блестящим

Пятна на унитазе могут изрядно испортить настроение хозяевам жилья, так и их гостям. Поэтому, чтобы устранить "недоразумение", специалисты рекомендуют отложить едкий отбеливатель, а взять бутылку кока-колы. Она поможет забрать желтые пятна с унитаза.

Нужно вылить бутылку в унитаз так, чтобы жидкость покрыла всю поверхность и оставить на несколько часов. Далее потрите унитаз ершиком и слейте воду.

Известковый налет в душе

Неприятно принимать душ, когда лейка в нем уже покрылась известковым налетом. Однако, чтобы сделать его блестящим, нужен уксус.

В частности, нужно снять лейку и смочить в миске с уксусом. Оставьте на некоторое время. Со временем ваша душевая лейка вернется к своему сияющему блеску.

Избавиться от плесени

Часто в душе появляется плесень. Этому способствует влажный воздух в комнате. Делая уборку, следует обратить внимание на занавеску в душе. Если на ней образовались грибки, то стоит просто постирать в стиральной машинке. Однако, в стиральный порошок необходимо добавить соду.

Прочистить стоки

Уксус и сода прекрасно помогут очистить стоки. Нужно высыпать в канализацию чашку соды и оставить ее там на две - три минуты. Далее необходимо налить туда чашку уксуса.

Смесь начнет шипеть, оставить ее в канализации на час. После этого слейте горячую воду в канализацию, чтобы избавиться от сгустков волос и мусора.

Идеально чистое зеркало

Для начала заварите чашку чая и дайте ему остыть. Затем перелейте жидкость в распылитель и брызгайте им на зеркало.

Эксперты говорят, что чай с поверхности следует удалить тряпкой.

Отмечается, что чай содержит дубильные кислоты, которые легко проникают сквозь жир и грязь.