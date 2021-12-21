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Як ще можна використовувати звичайну медичну маску: корисні лайфхаки (відео)

Автор: Роман Мирончук

Медична маска під час пандемії знаходиться у кожного майже в кожній кишені. При цьому користувач мережі показала, як ще можна використовувати її.

Відео з лайфхаками жінка опублікувала у TikTok.

Для початку необхідно розрізати маску і прибрати з боку дротик.

Скріншот з відео

Усередині маски є ще один прошарок. Його потрібно витягнути і не викидати, оскільки він знадобиться нам. Його можна використовувати для протирання екрану смартфонів і інших гаджетів.

А дротиком з маски можна закручувати різні дроти, наприклад, зарядки від мобільних телефонів.

Скріншот з відео

Потім візьміть шматочок мила, який у вас залишився і покладіть його всередину маски і зав'яжіть на вузлик. Далі зачепіть маску з милом на змішувач у ванній. Тепер можна мити руки.

@abdullaevauhtam

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