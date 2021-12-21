Как еще можно использовать обыкновенную медицинскую маску: полезные лайфхаки (видео)
Медицинская маска во время пандемии находится у каждого почти в каждом кармане. При этом пользователь сети показала, как еще можно использовать ее.
Видео с лайфхаками женщина опубликовала в TikTok.
Для начала необходимо разрезать маску и убрать с боку проволочку.
Скриншот с видео
Внутри маски есть еще одна прослойка. Ее нужно вытащить и не выбрасывать, так как она понадобится нам. Ее можно использовать для протирания экрана смартфонов и других гаджетов.
А проволочкой с маски можно закручивать различные провода, например, зарядки от мобильных телефонов.
Скриншот с видео
Затем возьмите кусочек мыла, который у вас остался и положите его внутрь маски и завяжите на узелок. Потом зацепите маску с мылом на смеситель в ванной. Теперь можно мыть руки.
@abdullaevauhtam
Лайфхак для вас
Напомним, мы писали о лайфхаках, которые помогут быстро сделать уборку в доме перед Новым годом. Специалисты придумали интересные советы, которые сделают туалет блестящим, уберут известковый налет в душе, помогут избавиться от плесени и прочистить стоки, а также сделать зеркало идеально чистым.
Мы также писали о том, как в считанные секунды порезать яйца для салата даже если у вас нет под рукой яйцерезки.