Як ще можна використовувати звичайну медичну маску: корисні лайфхаки (відео)
Медична маска під час пандемії знаходиться у кожного майже в кожній кишені. При цьому користувач мережі показала, як ще можна використовувати її.
Відео з лайфхаками жінка опублікувала у TikTok.
Для початку необхідно розрізати маску і прибрати з боку дротик.
Скріншот з відео
Усередині маски є ще один прошарок. Його потрібно витягнути і не викидати, оскільки він знадобиться нам. Його можна використовувати для протирання екрану смартфонів і інших гаджетів.
А дротиком з маски можна закручувати різні дроти, наприклад, зарядки від мобільних телефонів.
Скріншот з відео
Потім візьміть шматочок мила, який у вас залишився і покладіть його всередину маски і зав'яжіть на вузлик. Далі зачепіть маску з милом на змішувач у ванній. Тепер можна мити руки.
@abdullaevauhtam
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