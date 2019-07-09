Еще большее похолодание и грозы: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 9 июля (фото: pixabay.com)

Погода в Украине во вторник вновь огорчит жителей страны неиюльским настроением

Погода в Украине во вторник, 9 июля, принесет очередную порцию похолодания, а также грозовые дожди, местами с шквальным порывистым ветром на значительную часть страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, синоптик Наталка Диденко также прогнозирует похолодание на этой неделе по всей Украине.

Так, непогода сегодня возможна на Западе, Севере, а также в Полтавской области. На остальных территориях все еще удержится сухая погода с переменной облачностью.

Погода в Украине 9 июля (фото: РБК-Украина)

Температурные показатели будут довольно комфортными на Юге и Востоке страны, где термометры покажут от +22 до +27 градусов.

В центральных областях ожидается от +20 до +24 тепла. На Севере и Западе будет довольно прохладно (+19... +22 градуса).

В Киеве во вторник, 9 июля, также возможны грозовые дожди. Днем умеренная температура +20... +22 градуса.

Погода в Украине 9 июля (фото: meteo.gov.ua)

К слову, в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты посрывал крыши с многих домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.