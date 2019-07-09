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Ще більше похолодання та грози: яким областям не пощастить з погодою

STYLERЖиття    09.07.2019 - 06:55
Ще більше похолодання та грози: яким областям не пощастить з погодою
Погода в Україні 9 липня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у вівторок знову засмутить жителів країни неиюльским настроєм

Погода в Україні у вівторок, 9 липня, принесе чергову порцію похолодання, а також грозові дощі, місцями з шквальним поривчастим вітром на значну частину країни. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, синоптик Наталка Діденко також прогнозує похолодання на цьому тижні по всій Україні.

Так, негода сьогодні можлива на Заході, Півночі, а також в Полтавській області. На інших територіях все ще утримається суха погода з мінливою хмарністю.

Ще більше похолодання та грози: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 9 липня (фото: РБК-Україна)

Температурні показники будуть досить комфортними на Півдні і Сході країни, де термометри покажуть від +22 до +27 градусів.

У центральних областях очікується від +20 до +24 тепла. На Півночі і Заході буде досить прохолодно (+19... +22 градуси).

У Києві у вівторок, 9 липня, також можливі грозові дощі. Вдень помірна температура +20... +22 градуси.

Ще більше похолодання та грози: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 9 липня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру впав великий каштан.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини позривав дахи з багатьох будинків.

Нагадаємо, у Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.

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