Єпіфанія не запросили? Філарет розіслав запрошення на урочистості у Володимирський собор

Патріарх Філарет і митрополит Епіфаній (Колаж РБК-Україна)

Єпіфаній визнав, що існує певний конфлікт

Почесний патріарх Филарет запросив архієпископів на "урочисте молитовне звернення" у Володимирський собор. Анонс заходу він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що захід відбудеться у вівторок, 14 травня. Православна церква вшановує пам'ять священномученика Макарія, митрополита Київського. З нагоди свята, 13 травня о 17:00 розпочнеться Всенічне бдіння, а 14 травня, в 9:00 – Божественна літургія і молебень до священномученика Макарія перед його чесними і чудотворними мощами, які знаходяться в Святому Володимирському патріаршому кафедральному соборі Києва.

Наголошується, що святкові богослужіння очолить Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет у співслужінні архієреїв та духовенства з різних єпархій.

Скріншот анонсу (facebook.com/PatriarchPhilaret)

Проте, як повідомила в своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна, запрошення на цей захід отримали багато архієреїв ПЦУ. А ось предстоятель Православної церкви України микролит Київський і всієї України Епіфаній такого запрошення не отримав.

"Нинішній глава ПЦУ Владика Епіфаній такого запрошення не отримав. Слід вважати, Філарет його у Володимирському бачити не хоче. Не те, щоб Епіфаній сильно засмутився, у нього на вівторок інші плани - візит на Донбас. Але, погодьтеся, ненормальна ситуація", - зазначила Кошкіна.

Митрополит Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Крім того, вона розповіла, що запрошення надруковані на бланках Київського патріархату, який Філарет особисто розпустив в грудні 2018 року.

"На 14-е число патріарх Філарет запрошує архієреїв ПЦУ взяти участь в урочистому молитовному спілкуванні" - розсилає спеціальні листи. Здавалося б, норм. Що такого? Ось тільки робиться це - увага - на бланках Київського патріархату. Нині, як було сказано, не існуючого. 15 грудня 2018 року Філарет особисто підписав папір про його розпуск - в ім'я подальшого вливання в ряди ПЦУ", - написала журналістка.

Скріншот документа (telegram.org/sonyakoshkina)

В ексклюзивному коментарі ТСН Епіфаній підтвердив, що не отримав запрошення і визнав, що конфлікт з Філаретом, який після розпуску Київського патріархату є "почесним патріархом", існує.

Митрополит Епіфаній підтвердив, що не отримав запрошення від Філарета (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ПЦУ спостерігається внутрішнє протистояння.

А також розповідали про те, що Епіфаній зробив історичну заяву.