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Добрый знак: Епифаний сделал историческое заявление

STYLERПерсоны    29.04.2019 - 22:39
Добрый знак: Епифаний сделал историческое заявление
Епифаний сделал заявление о ПЦУ (митрополит Епифаний, фото: РБК-Украина)

Епифаний отметил украинский язык, который звучал на Фанаре 28 апреля

Митрополит Епифаний заявил, что Патриаршее послание на украинском языке, которое произнесли на Фанаре во время пасхального богослужения 28 апреля, является уважением к Поместной украинской православной церкви и добрым знаком для всех украинцев.

Напомним, на Пасху в этом году украинский язык впервые прозвучал на богослужении на Фанаре.

"Это хороший знак, что свидетельствует о правильности нашего с вами пути к Богу" - заявил Епифаний.

Епифаний сделал заявление о ПЦУ (twitter.com/Epifaniy)

Напомним, накануне Пасхи Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал о том, что украинцам стоит жертвовать на храм, но от чистой души.

Ранее Епифаний рассказал, как выбор следующего президента скажется на развитии Православной церкви Украины.

Также мы писали о том, что митрополит Епифаний выступил за создание глобального Национального пантеона памяти с собором и музейным комплексом в честь героев, которые отдали свои жизни, защищая Украину.

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