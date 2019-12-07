Епифаний вышел на Майдан к людям: появилось видео

Епифаний на Майдане Независимости в Киеве раздавал еду бедным и благословлял пищу в период рождественского поста. Соответствующее видео опубликовал 6 декабря вечером работник церковной пресс-службы отец Иван Сидор в своем Facebook.

Священник рассказал, что направлялся в центре столицы по своим делам, и внезапно заметил предстоятеля ПЦУ, который передавал еду нуждающимся.

"Без пафоса и сценария. Я просто шел в магазин. Приятно так, и главное искренне", - написал Сидор.

Видео: Епифаний на Майдане Независимости раздал еду нуждающимся

После этой публикации в сети в ПЦУ сделали заявление, в котором пояснили инициативу митрополита и выложили фото.

"В Церкви мы чувствуем поддержку друг друга в сложных ситуациях, а также можем полагаться на помощь со стороны верующих и священников, ведь социальное служение является неотъемлемой частью христианской жизни. Но и за пределами храмов мы в Православной Церкви Украины имеем хорошую традицию помогать нуждающимся, например, когда раздаем на Майдане Независимости пищу людям, которые в ней нуждаются. Для них это возможность не только получить необходимое, но и услышать слова поддержки, советы от наших священников", - рассказали в автокефальной поместной православной церкви в Украине.

Епифаний на Майдане Независимости раздал еду нуждающимся (Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Так, по инициативе Епифания 3 года назад был начат проект поддержки нуждающимся под названием "Лицом к жизни", который организовывают волонетры. Четыре раза в неделю нуждающиеся могут разделить ужин, который удается приготовить благодаря неравнодушным верующим и священникам ПЦУ. За этот год уже было роздано около 32 тысяч порций еды.

"Пусть этой зимой никто не будет чувствовать себя одиноким. Творим добро вместе - с чистым сердцем и Божьим благословением!" - говорится в сообщении.

Пользователи сети живо отреагировали на действия митрополита, главы ПЦУ Епифания и восхищаются инициативой, называя ее хорошим примером для подражания.

Горжусь! Это и есть настоящая украинская Украина! И настоящая Церковь! Спасибо!

Наш митрополит! Пусть Бог хранит!

Слава Господу! Добрый пастырь!

Это настоящая забота, помощь людям. Спасибо!

Какой благородный поступок! Приятно такое наблюдать, особенно в сегодняшнее время! Спасибо вам, ваше святейшество, за хороший пример для подражания!

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