ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спасибо, что не выкинули на улицу: Филарет отреагировал на решение Синода ПЦУ

Новости » Общество     07.12.2019 - 07:46
Спасибо, что не выкинули на улицу: Филарет отреагировал на решение Синода ПЦУ
Фото: Патриарх Филарет (РБК-Украина)

Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью

Почетный патриарх Филарет отреагировал на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Филарета.

"Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии", - говорится в заявлении.

Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

Напомним, Священный Синод Православной церкви Украины разрешил главе бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету пожизненно проводить службы во Владимирском соборе в Киеве. Кроме того, руководителю бывшей УПЦ Киевского партиархата предоставили право пожизненно проживать и использовать для своей деятельности комплекс зданий на улице Пушкинская, 36 в Киеве.

Также сообщалось, что шестой апелляционный суд Киева принял решение о продлении ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.

ПЦУ разрешила Филарету пожизненно проводить богослужения во Владимирском соборе Епифаний заявил о "гибридном признании" ПЦУ в мире
Новости Украины ЕпифанийПЦУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь