Спасибо, что не выкинули на улицу: Филарет отреагировал на решение Синода ПЦУ

Фото: Патриарх Филарет (РБК-Украина)

Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью

Почетный патриарх Филарет отреагировал на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Филарета.

"Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии", - говорится в заявлении.

Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

Напомним, Священный Синод Православной церкви Украины разрешил главе бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету пожизненно проводить службы во Владимирском соборе в Киеве. Кроме того, руководителю бывшей УПЦ Киевского партиархата предоставили право пожизненно проживать и использовать для своей деятельности комплекс зданий на улице Пушкинская, 36 в Киеве.

Также сообщалось, что шестой апелляционный суд Киева принял решение о продлении ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.