Єпіфаній вийшов на Майдан до людей: з'явилося відео

Єпіфаній на Майдані Незалежності в Києві роздавав їжу бідним та благословляв страви в період різдвяного посту. Відповідне відео опублікував 6 грудня ввечері працівник церковної прес-служби отець Іван Сидор у своєму Facebook.

Священик розповів, що йшов у центрі столиці по своїх справах, і раптово помітив предстоятеля ПЦУ, який передавав їжу нужденним.

"Без пафосу і сценарію. Я просто йшов в магазин. Приємно так, і головне щиро", - написав Сидор.

Відео: Єпіфаній на Майдані Незалежності роздав їжу нужденним

Після цієї публікації в мережі ПЦУ зробили заяву, в якій пояснили ініціативу митрополита та виклали фото.

"У Церкві ми відчуваємо підтримку одне одного у складних ситуаціях, а також можемо покладатися на допомогу з боку вірян і священників, адже соціальне служіння є невід’ємною частиною християнського життя. Але і поза межами храмів ми у Православній Церкві України маємо гарну традицію допомагати нужденним, наприклад, коли роздаємо на Майдані Незалежності їжу людям, які її потребують. Для них це можливість не лише отримати необхідне, але й почути слова підтримки, поради від наших священників", - розповіли в автокефальній помісній православній церкві в Україні.

Єпіфаній на Майдані Незалежності роздав їжу нужденним (Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Так, за ініціативою Єпіфанія 3 роки тому було започатковано проект підтримки нужденним під назвою "Обличчям до життя", який організовують волонетри. Чотири рази на тиждень нужденні можуть розділити вечерю, яку вдається приготувати завдяки небайдужим віруючим і священикам ПЦУ. За цей рік вже було роздано близько 32 тисяч порцій їжі.

"Нехай цієї зими ніхто не почуватиметься самотнім. Творімо добро разом - з чистим серцем та Божим благословінням!" - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі жваво відреагували на дії митрополита, голови ПЦУ Єпіфанія і захоплюються ініціативою, називаючи її гарним прикладом для наслідування.

Пишаюся! Це і є справжня українська Україна! І справжня Церква! Дякую!

Наш митрополит! Нехай Бог береже!

Слава Господу! Добрий пастир!

Це справжня турбота, допомога людям. Дякую!

Який благородний вчинок! Приємно таке спостерігати, особливо в сьогоднішній час! Дякую вам, ваша святосте, за хороший приклад для наслідування!

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