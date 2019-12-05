ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Перенос Рождества в Украине: принято окончательное решение

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 20:31
Перенос Рождества в Украине: принято окончательное решение
Рождество в Украине (фото: РБК-Украина)

Рождество в Украине пока будет праздноваться 7 января

Рождество в Украине не будет переноситься с 7 января на 25 декабря. Православные христиане в нашей стране еще к этому не готовы. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний, который ранее говорил, что верующие могут отмечать праздник 25 декабря. Эту цитату глава ПЦУ произнес в интервью на BBC.

"Как Православная церковь Украины мы не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, ведь это не догма. Но сейчас это еще неактуально. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества", - отметил он.

Пристайко и Епифаний обсудили притеснения верующих Крыма и ОРДЛО

По словам Епифания, паства еще не готова к таким изменением церковного календаря.

"В будущем мы видим просветительскую работу в этом направлении. Нам надо провести объяснение, почему это не принципиально - 7 или 25. Сейчас говорят об изменении даты празднования Рождества, но реформа календаря касается изменений всех главных праздников. Когда тогда будем праздновать Покров - не 14, а 1 октября, так же празднования Николая. Только когда увидим, что народ готов, мы примем это решение. Потому что большинство православных церквей уже давно на новом календаре", - добавил Епифаний.

Были знакомы всего 5 дней: солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала о первом поцелуе с мужем на Рождество Перенос Рождества: Епифаний рассказал, когда ПЦУ изменит календарь
Новости Украины Рождество
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь