Божественное одобрение: ПЦУ поддержала прививки

ПЦУ поддержала вакцинацию (Фото: коллаж РБК-Украина)

В ПЦУ сделали важное заявление про вакцинацию

Православная церковь Украины одобрила вакцинацию и выступила с заявлением о важности прививок для сохранения иммунитета и защиты от инфекций. Об этом говорится в сообщении священнослужителей 12 ноября на странице в Facebook.

В ПЦУ отметили, что эпидемии инфекционных болезней, которые начинаются с невидимого для глаза человека возбудителя, но способными привести к катастрофическим последствиям - являются примером уязвимости современного мира.

"Просим же у Господа покровительства от тяжелых заболеваний, однако необходимо помнить, что ответственность за избежание эпидемий лежит и на каждом из нас", - говорится в заявлении.

ПЦУ поддержала прививки - вакцинация населения помогает сформировать коллективный иммунитет (Иллюстративное фото: twitter.com whoukraine)

Так, в ПЦУ признают, что на современном уровне развития медицины вакцинация является действенным способом защититься от инфекций.

"Поэтому не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей", - говорится в публикации.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что вакцинация населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Ведь более 200 лет назад научные исследования позволили людям сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней.

Также обращается внимание, что вакцинироваться можно только сертифицированными препаратами. Каждый пациент имеет право проверить срок годности и качество вакцины перед прививкой и получить от врача соответствующие инструкции и предостережения.

"Вакцинируясь, мы заботимся не только о себе, но и о своих родных и близких", - резюмировали в ПЦУ.

ПЦУ поддержала вакцинацию (Фото: РБК-Украина)

Отметим, что тем временем, например, в Российской православной церкви, которая имеет "филию" в Украине в виде УПЦ МП, сравнивают прививки с "малым искушением от Господа, которое Он посылает, дабы искусить человека малым злом и научить его бороться с ним".

В РПЦ также утверждают, что прививать детей и взрослых нельзя, так как: эффективность вакцинопрофилактики не имеет доказательной базы, вакцинация неблагоприятно влияет на иммунную систему, вакцины содержат крайне опасные токсические компоненты.

Кроме того, российские священники считают, что с вакцинацией связано "развитие многих заболеваний", а "массовая вакцинация выгодна только производителям препаратов". Кроме того, священнослужители РПЦ уверяют прихожан, что сами медицинские работники не прививают своих детей.

ПЦУ поддержала вакцинацию (Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)