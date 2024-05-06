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Епіфаній розповів, чи буде церква благословляти одностатеві пари

Фото: Епіфаній розказав про одностатеві шлюби
Автор: Людмила Жукова

Православна церква України не збирається благословляти одностатеві пари, тому що "це суперечить християнському вченню".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія в інтервʼю "Радіо Свобода".

Що сказав Епіфаній про одностатеві шлюби

За словами Епіфанія, церква не буде благословляти людей в одностатевих відносинах.

"Ми прийняли відповідне рішення на останньому помісному соборі Православної церкви України. У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити", - сказав Епіфаній

Предстоятель ПЦУ не підтримує ініціативу Папи Римського Франциска, який дозволив священникам благословляти одностатеві пари.

"Питання дуже риторичне, знаєте. Папа інколи заявить, а потім інші трактують, що він мав на увазі зовсім інше. Це не благословення. І ми знаємо, що Греко-католицька церква категорично це відкинула. Заявила про те, що вони цього не підтримують і не будуть виконувати, навіть якщо це буде відповідним рішенням, тому що це суперечить християнському вченню", - сказав він.

Епіфаній уточнив, що церква має любити усіх.

"Ми просто не приймаємо те, що є гріхом чи злом. Ми говоримо про це, що ми повинні називати речі своїми іменами. Тобто, якщо це суперечить, ми про це говоримо. Ми цього не підтримуємо і ми цього не можемо благословляти. Але ми не відкидаємо людей. Тобто, ми повинні любити всіх. І ми любимо всіх. Грішників, які навіть чинять інколи зло. Ми повинні їх наставляти, врозумляти", - підсумував глава ПЦУ.

 

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Епіфаній