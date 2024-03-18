Епіфаній звернувся до українців з важливим посланням

Митрополит Епіфаній у перший день Великого посту нагадав українцям, що цей період - більше не про утримання від певних страв. Це, перш за все, час, коли ми маємо боротися "зі злом та агресією, зі страхом і панікою, з розчаруванням і безсиллям, з безнадією і розпачем".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію глави ПЦУ у Facebook .

Великий піст на тлі війни

Глава ПЦУ нагадав, що третій Великий піст "ми розпочинаємо в умовах жорстокої повномасштабної російської агресії".

"Очевидно, що такі надзвичайні умови змінюють для багатьох із нас форму постування. Натомість вони ще більше підкреслюють його сенс і важливість, адже Великий піст - це час особливої боротьби (насамперед духовної) зі злом та агресією, зі страхом і панікою, з розчаруванням і безсиллям, з безнадією і розпачем", - наголосив митрополит.

На його думку, головне "поле цієї боротьби" - серце людини. Тому кожному з українців необхідно "здобути перемогу насамперед всередині себе".

"Великий піст - гарна нагода для цього. Як і раніше, переконаний, що жертовність, взаємна допомога, милосердя до ближніх справді є великим подвигом і значать набагато більше, ніж просте обмеження в їжі", - додав Епіфаній.

Він нагадав, що жертовне служіння наших воїнів, лікарів, волонтерів, капеланів, рятівників, благодійників та всіх інших, "хто кожен на своєму місці допомагає, захищає і піклується про благополуччя своїх ближніх в цих надтяжких умовах війни", є великим подвигом.

Епіфаній про Великий піст (фото: facebook.com/epifaniy)

Користь посту для духовного здоров'я

На думку глави ПЦУ, Великий піст може бути дуже корисним для духовного здоров'я українців.

"Для визначення чітких орієнтирів, для звільнення від неправди й лукавства, для гартування внутрішніх сил, для віднайдення надії, утвердження у вірі, для припинення пустих суперечок, несправедливого осудження, розділення і незгод між українцями, для єднання й згуртованості, для зміцнення в боротьбі з ворогом", - пояснив митрополит.

Він додав, що коли "ми припинимо боротьбу внутрішню, духовно ослабнемо, здамося, то перемогу може здобути наш ворог".

"Тому нинішній піст - це не суто про заборони чи формальні обмеження, але насамперед про стійкість, терпіння, укріплення, відновлення наших духовних сил", - зауважив митрополит.

За його словами, "через витривалість, розважливість, молитву, через добрі діла, через жертовне милосердя до ближніх, яке Христос приймає як вчинене для Нього Самого - маємо здобути значно більше".

"Здобути ту унікальну зброю проти диявола і слуг його, здобути меч і броню, якими будемо від нападів лукавого міцно захищені. Цей Великий піст - семитижневий піст жертовності та зміцнення, це шлях віднайдення у собі сил надалі боротися зі злом і рухатись вперед - з Богом, до Перемоги!" - підсумував Епіфаній.

Допис Епіфанія (скріншот: facebook.com/epifaniy)