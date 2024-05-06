Епифаний рассказал, будет ли церковь благословлять однополые пары

Что сказал Епифаний об однополых браках

По словам Епифания, церковь не будет благословлять людей в однополых отношениях.

"Мы приняли соответствующее решение на последнем поместном соборе Православной церкви Украины. У нас есть даже декларация, четко подтверждающая, что мы не будем этого делать", - сказал Епифаний.

Предстоятель ПЦУ не поддерживает инициативу Папы Римского Франциска, позволившего священникам благословлять однополые пары.

"Вопрос очень риторический, знаете. Папа иногда заявит, а потом другие трактуют, что он имел в виду совсем другое. Это не благословение. И мы знаем, что Греко-католическая церковь категорически это отвергла. Заявила о том, что они этого не поддерживают" и не будут выполнять, даже если это будет соответствующим решением, потому что это противоречит христианскому учению", – сказал он.

Епифаний уточнил, что церковь должна любить всех.

"Мы просто не принимаем то, что является грехом или злом. Мы говорим об этом, что мы должны называть вещи своими именами. То есть, если это противоречит, мы об этом говорим. Мы этого не поддерживаем и мы этого не можем благословлять. Но мы не отвергаем людей. То есть, мы должны любить всех. И мы любим всех. Грешников, которые совершают зло. Мы должны наставлять, вразумлять", - резюмировал глава ПЦУ.