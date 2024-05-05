Епіфаній, Святослав та Онуфрій привітали українців із Великоднем

В Україні християни східного обряду сьогодні, 5 травня, святкують Великдень. Предстоятелі православних та греко-католицьких церков привітали вірян зі святом у своїх зверненнях.

Що сказали глави ПЦУ, УПЦ (МП) та УГКЦ - у матеріалі на РБК-Україна .

У публікації використані матеріали з Facebook-сторінки Православної Церкви України (ПЦУ), Української православної церкви (Московського патріархату) та сайт Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

ПЦУ

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своєму відеозверненні з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього закликав українців продовжити путь вперед до перемоги над російським агресором.

"Сердечно вітаю всіх з нагоди свята над святами - з Пасхою Господньою, зі Світлим Христовим Воскресінням! Це свято - про життя, про перемогу, про надію і віру. Тож нехай Воскреслий Христос по всіх куточках української землі та всюди, де живе і бореться нині українство, принесе надію і втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, попри всі труднощі й випробування, - йти вперед, до великої української Перемоги. Христос воскрес!" - йдеться у зверненні владики.

УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) нагадав, що свято Великодня є світлим днем перемоги життя над смертю, добра над злом, закликавши вірян впевнено перебувати у вірі, надії та любові, які приносить воскреслий Господь.

"У радості Воскресіння вітаю наших воїнів-героїв, синів і дочок України, які захищають нас на фронті й готові жертвувати усім з любові до своєї землі та рідного народу. Ми віримо у вашу в Бозі силу, ми цінуємо вашу стійкість перед злом, над яким неминуче здобудемо перемогу", - цитує главу прес-служба УГКЦ.

Святослав також зазначив, що святкуючи знову Пасху Христову "серед жахіття повномасштабної війни, яка триває вже третій рік, ми щоразу глибше входимо у велике таїнство жертви, принесеної Господом Ісусом, спасіння нашого ради".

УПЦ МП

Своє звернення до вірян з нагоди Великодня предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій опублікував ще звечора - напередодні свята.

"Христос воскрес! Цими вічно живими і дорогими нашому серцю словами щиро поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з найбільшим нашим християнським празником - Воскресіння із мертвих Господа Бога і Спасителя нашого Іісуса Христа. Свято Воскресіння Христового є торжеством перемоги життя над смертю, добра над злом і правди над неправдою", - йдеться у його зверненні.