ENLEO виправдався після скандалу через прослуховування російської музики

Нагадаємо, напередодні інциденту ENLEO потрапив у TikTok-відео блогера, в якому зізнався, що слухає пісні російського репера Oxxxymiron, який висловився проти російської агресії, гурту ЛСП, а також фаната Путіна Маркула. Це викликало шквал обурення у мережі.

За словами артиста, до повномасштабного вторгнення він слухав декілька треків цих виконавців і вирішив перевірити, що в артистів з’явилося нового.

"Я взагалі не знаю ці пісні. Просто я ж кажу, це була історія прослуховувань, а не мої мій плейліст", - пояснив співак.

"За вечір до того відео, коли до мене підійшли, я натрапив, здається, на якийсь Tiktоk Оксімірона. Цього репера я дійсно до війни раніше слухав, декілька його пісень, і вирішив подивитись, що там у нього вийшло. Пролистав ці пісні, почитав тексти… Я зробив велику помилку, тому що це було зроблено на платформах Apple Music та Spotify - ці платформи, коли ти прослухуєш пісню - ти платиш якусь маленьку, дуже-дуже маленьку, але копієчку туди", - розповів артист.

ENLEO (фото: instagram.com/enleomusic)

ENLEO пояснив, що під час інтерв’ю йому запропонували показати телефон, і він чесно продемонстрував історію прослуховувань. Це викликало хвилю критики, на яку він не був готовий.

Щодо участі у Нацвідборі-2025, виконавець не порушив жодних правил конкурсу. Це підтвердила музична продюсерка Тіна Кароль.

Утім, співак визнав, що порушив неписане правило українського артиста, і йому щиро прикро через це. Музикант також додав, що виніс важливий урок із цієї ситуації.

"Я сам собі сказав, що більше навіть один раз не зайду послухати російську пісню, тому що ціі прослуховування були не через любов до цих пісень або до цих артистів. Це був чисто якийсь інтерес, розумієш, типу, «А що там?». Я розумію, що мені навіть не цікаво зараз це дивитись. Я завжди орієнтувався на Західну музику і навіть інтересу тепер немає", - підсумував ENLEO.

Все, що відомо про скандал з ENLEO

Український співак ENLEO увійшов до лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025. Після цього у мережі з’явилося відео, яке викликало обурення серед аудиторії: виконавця звинуватили в тому, що він досі слухає музику російських артистів.

Після поширення інформації ситуацію прокоментували представники Суспільного мовника. У заяві вони висловили розчарування тим, що українці продовжують підтримувати російську культуру, особливо під час війни. Водночас у команді уточнили, що правила Євробачення не містять заборони на прослуховування музики певного походження.

ENLEO (фото: instagram.com/enleomusic)

Подібну позицію висловила й музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль. Вона зазначила, що з юридичного погляду ENLEO не порушив жодних норм, проте його вчинок виглядає морально неприйнятним у контексті повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України.

Попри це, ENLEO не увійшов до списку фіналістів Нацвідбору. Сам виконавець припустив, що історія з прослуховуванням російських пісень могла вплинути на рішення журі чи громадськості.