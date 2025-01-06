ENLEO оправдался после скандала из-за прослушивания российской музыки

Напомним, накануне инцидента ENLEO попал в TikTok-видео блогера, в котором признался, что слушает песни российского рэпера Oxxxymiron, который высказался против российской агрессии, группы ЛСП, а также фаната Путина Маркула. Это вызвало шквал возмущения в сети.

По словам артиста, до полномасштабного вторжения он слушал несколько треков этих исполнителей и решил проверить, что у артистов появилось нового.

"Я вообще не знаю эти песни. Просто я же говорю, это была история прослушиваний, а не мои мой плейлист", - пояснил певец.

"За вечер до того видео, когда ко мне подошли, я наткнулся, кажется, на какой-то Tiktоk Оксимирона. Этого рэпера я действительно до войны раньше слушал, несколько его песен, и решил посмотреть, что там у него получилось. Пролистал эти песни, почитал тексты... Я сделал большую ошибку, потому что это было сделано на платформах Apple Music и Spotify - эти платформы, когда ты прослушиваешь песню - ты платишь какую-то маленькую, очень-очень маленькую, но копеечку туда", - рассказал артист.

ENLEO (фото: instagram.com/enleomusic)

ENLEO объяснил, что во время интервью ему предложили показать телефон, и он честно продемонстрировал историю прослушиваний. Это вызвало волну критики, к которой он не был готов.

Относительно участия в Нацотборе-2025, исполнитель не нарушил никаких правил конкурса. Это подтвердила музыкальный продюсер Тина Кароль.

Впрочем, певец признал, что нарушил неписаное правило украинского артиста, и ему искренне жаль из-за этого. Музыкант также добавил, что вынес важный урок из этой ситуации.

"Я сам себе сказал, что больше даже один раз не зайду послушать российскую песню, потому что эти прослушивания были не из-за любви к этим песням или к этим артистам. Это был чисто какой-то интерес, понимаешь, типа, "А что там?". Я понимаю, что мне даже не интересно сейчас это смотреть. Я всегда ориентировался на Западную музыку и даже интереса теперь нет", - подытожил ENLEO.

Все, что известно о скандале с ENLEO

Украинский певец ENLEO вошел в лонглист Нацотбора на Евровидение-2025. После этого в сети появилось видео, которое вызвало возмущение среди аудитории: исполнителя обвинили в том, что он до сих пор слушает музыку российских артистов.

После распространения информации ситуацию прокомментировали представители Общественного вещателя. В заявлении они выразили разочарование тем, что украинцы продолжают поддерживать российскую культуру, особенно во время войны. В то же время в команде уточнили, что правила Евровидения не содержат запрета на прослушивание музыки определенного происхождения.

ENLEO (фото: instagram.com/enleomusic)

Подобную позицию высказала и музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль. Она отметила, что с юридической точки зрения ENLEO не нарушил никаких норм, однако его поступок выглядит морально неприемлемым в контексте полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Несмотря на это, ENLEO не вошел в список финалистов Нацотбора. Сам исполнитель предположил, что история с прослушиванием российских песен могла повлиять на решение жюри или общественности.