Ему нужна другая: всплыла неожиданная правда о принце Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл, по мнению экспертов, не достойна принца Гарри

Принц Гарри нуждается в более гибкой и лояльной супруге, нежели Меган Маркл. Такое мнение высказала королевский эксперт Колин Кэмпбелл. Она также назвала настоящие причины, по которым Сассексы решили зажить своей жизнью.

"Никто из тех, с кем я говорила, не верит, что принц Гарри был бы сейчас на пути, по которому он идет, если бы Меган не была его женой. Он определенно зависит от ее желаний и потребностей", - заявила Кэмпбелл.

В биографии "Меган и Гарри: Правдивая история" эксперт утверждает, что принц непременно остался бы в королевской семье, если бы женился на другой женщине. Маркл слишком требовательная и не хочет подстраиваться под других. Хотя в некоторых ситуациях это было бы полезно.

Меган всегда отстаивает свои позиции, не думая о том, какие последствия это может повлечь. Супруга принца Гарри при этом имеет душевную доброту и женскую хитрость. Именно этим она всю жизнь покоряла сердца мужчин.

"Я думаю, что принц Гарри отчаянно "запал" на Меган. Он безрассудно пытается сделать все, чтобы она была счастлива. Это не только мое мнение, но и мнение людей, которые их очень хорошо знают", - прокомментировала королевский эксперт.

На данный момент вопрос о том, насколько Меган искренняя со своим супругом - остается открытым. Отказ от королевских обязанностей и переезд подальше от семьи принца выглядел весьма неоднозначно.

С одной стороны, есть вероятность, что это исключительно желание Гарри. Но с другой, возможно именно Меган заставила супруга пойти на такой отчаянный шаг. Как было на самом деле - остается лишь предполагать.

Напомним, что Меган Маркл планирует пойти в политику.

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Автор: Дарья Яновская