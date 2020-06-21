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Пойду в политику: Меган Маркл сделала громкое заявление

STYLERПерсоны    21.06.2020 - 07:48
Пойду в политику: Меган Маркл сделала громкое заявление
Меган Маркл хочет пойти в политику (фото: flickr.com)

Меган Маркл считает, что у нее есть особое предназначение

Меган Маркл хочет построить карьеру в политике, чтобы исправить ситуацию в стране. Супруга принца Гарри считает, что у нее есть особое предназначение - бороться с расизмом.

Бывшая актриса давно известна своей социальной активностью и частыми комментариями касательно гендерных и расовых вопросов. Об этом информирует издание Newshub.

Близкий друг Маркл считает, что ей важно бороться с системным расизмом. Меган даже общалась с американской телеведущей Опрой и другими лидерами сообщества, чтобы понять, какие действия можно предпринять для решения проблемы.

Букмекеры давно говорили, что Меган будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Есть вероятность, что данное предположение окажется верным. Это объяснит причину, по которой бывшая актриса решила отказаться от королевских обязанностей.

Показательным было выступление Маркл к выпускникам школы, где она училась. Она откровенно и эмоционально рассказала, как стала свидетельницей массовых беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, вызванных оправдательным приговором для полицейских, жестоко избивших темнокожего американца.

Напомним, что Елизавета II повздорила с принцем Гарри из-за Меган Маркл.

Мы писали, что эксперт рассказал, как теперь живут Меган и Гарри и почему их можно считать неудачниками.

Также мы писали, почему принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Меган Маркл
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