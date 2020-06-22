ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Йому потрібна інша: спливла несподівана правда про принца Гаррі

STYLERПерсони    22.06.2020 - 07:26
Йому потрібна інша: спливла несподівана правда про принца Гаррі
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл, на думку експертів, не гідна принца Гаррі

Принц Гаррі потребує більш гнучкої і лояльної дружини, ніж Меган Маркл. Таку думку висловила королівський експерт Колін Кемпбел. Вона також назвала справжні причини, за якими Сасекські вирішили зажити своїм життям.

"Ніхто з тих, з ким я говорила, не вірить, що принц Гаррі був би зараз на шляху, по якому він йде, якщо б Меган не була його дружиною. Він безумовно залежить від її бажань і потреб", - заявила Кемпбелл.

В біографії "Меган і Гаррі: Правдива історія" експерт стверджує, що принц неодмінно залишився б в королівській родині, якби одружився на іншій жінці. Маркл занадто вимоглива і не хоче підлаштовуватися під інших. Хоча в деяких ситуаціях це було б корисно.

Меган завжди відстоює свої позиції, не думаючи про те, які наслідки це може мати. Дружина принца Гаррі при цьому має душевну доброту і жіночу хитрість. Саме цим вона все життя підкорювала серця чоловіків.

"Я думаю, що принц Гаррі відчайдушно "запав" на Меган. Він марно намагається зробити все, щоб вона була щаслива. Це не тільки моя думка, але й думка людей, які їх дуже добре знають", - прокоментувала королівський експерт.

На даний момент питання про те, наскільки Меган щира зі своїм чоловіком - залишається відкритим. Відмова від королівських обов'язків і переїзду подалі від сім'ї принца виглядали вельми неоднозначно.

З одного боку, є ймовірність, що це виключно бажання Гаррі. Але з іншого, можливо саме Меган змусила чоловіка піти на такий відчайдушний крок. Але як було насправді - залишається лише здогадуватися.

Нагадаємо, що Меган Маркл планує піти в політику.

Ми писали, що Єлизавета II посварилася з принцом Гаррі через Меган Маркл.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся