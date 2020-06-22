Йому потрібна інша: спливла несподівана правда про принца Гаррі

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл, на думку експертів, не гідна принца Гаррі

Принц Гаррі потребує більш гнучкої і лояльної дружини, ніж Меган Маркл. Таку думку висловила королівський експерт Колін Кемпбел. Вона також назвала справжні причини, за якими Сасекські вирішили зажити своїм життям.

"Ніхто з тих, з ким я говорила, не вірить, що принц Гаррі був би зараз на шляху, по якому він йде, якщо б Меган не була його дружиною. Він безумовно залежить від її бажань і потреб", - заявила Кемпбелл.

В біографії "Меган і Гаррі: Правдива історія" експерт стверджує, що принц неодмінно залишився б в королівській родині, якби одружився на іншій жінці. Маркл занадто вимоглива і не хоче підлаштовуватися під інших. Хоча в деяких ситуаціях це було б корисно.

Меган завжди відстоює свої позиції, не думаючи про те, які наслідки це може мати. Дружина принца Гаррі при цьому має душевну доброту і жіночу хитрість. Саме цим вона все життя підкорювала серця чоловіків.

"Я думаю, що принц Гаррі відчайдушно "запав" на Меган. Він марно намагається зробити все, щоб вона була щаслива. Це не тільки моя думка, але й думка людей, які їх дуже добре знають", - прокоментувала королівський експерт.

На даний момент питання про те, наскільки Меган щира зі своїм чоловіком - залишається відкритим. Відмова від королівських обов'язків і переїзду подалі від сім'ї принца виглядали вельми неоднозначно.

З одного боку, є ймовірність, що це виключно бажання Гаррі. Але з іншого, можливо саме Меган змусила чоловіка піти на такий відчайдушний крок. Але як було насправді - залишається лише здогадуватися.

Нагадаємо, що Меган Маркл планує піти в політику.

Ми писали, що Єлизавета II посварилася з принцом Гаррі через Меган Маркл.

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Автор: Дарина Яновська