Елизавета II повздорила с принцем Гарри: хотела, чтобы расстался с Меган

Принц Гарри и Елизавета II поссорились (фото: РБК-Украина)

Королева попросила принца Гарри присмотреться к Меган

Принц Гарри всегда защищал Меган Маркл. Из-за этого ссоры с Елизаветой II были просто неизбежны. Биограф Анджела Левин в недавно вышедшем документальном фильме "Гарри и Меган: Освобожденные" рассказала, что супруг экс-актрисы всегда боролся за самостоятельность своей семьи.

Левин общалась с герцогом Сассекским не только для фильма, но и для своей книги "Гарри: Разговор с принцем". Она имела возможность получить информацию из первых уст и передать ее остальным.

Оказывается, незадолго до свадьбы принца с 38-летней Меган Маркл королева хотела, чтобы внук подписал брачный контракт. Гарри наотрез отказался. Ему подобные разговоры показались неприятными.

"Гарри был просто в бешенстве от такого требования. Он заявил королеве, что собирается прожить с Меган всю жизнь, абсолютно доверяет ей и не будет ничего подписывать. Брачный договор казался ему оскорблением Меган. У нее тоже не было никакого желания ничего подписывать",- сообщила Анджела Левин.

Помимо того, в апреле 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри объявили, что благотворительный фонд, которым они намерены самостоятельно заниматься будет назван в честь их сына Арчи.

Однако их заявка на регистрацию Archwell была отклонена из-за несоблюдения ряда требований. Отказ в регистрации не окончательный, так что у Меган и Гарри есть немного времени на исправление ошибок, чем сейчас занимаются их юристы.

Напомним, что эксперт рассказал, как живут Меган и Гарри после переезда.

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Автор: Дарья Русина