Емпанада без борошна: рецепт відомої страви від Ектора з "МастерШеф"

Емпанада - страва іспанської кухні, дуже схожа на чебуреки. Для начинки емпанади використовують картоплю, горох, м'ясо, а іноді навіть родзинки. А відомий шеф-кухар показав, як приготувати емпанаду без тіста. Так страва стає ще смачнішою та більш ситною.

Про те, як готувати емпанаду без борошна або чебуреки без тіста, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Як готують емпанаду

Емпанаду готують не лише в Іспанії, це поширена страва в латиноамериканській та південноєвропейських культурах. Проте, хоча точне походження страви невідоме, є припущення що емпанади вперше з'явилися на північному заході Іспанії.

Щоб приготувати емпанади, на круглі пласти тіста викладають начинку, а потім защипують краї тіста. Після цього страву обсмажують у фритюрі або запікають.

Існує багато варіантів для начинки. Найбільш звична - сир та шинка, курятина зі шпинатом, ягнятина. Часто для начинки емпанад використовують горох та картоплю.

Крім цього, в деяких регіонах страву готують з заячим м'ясом або морепродуктами, а щоб зробити з емпанади солодку випічку, для начинки використовують родзинки.

Що потрібно для емпанади

Для того, щоб приготувати емпанаду без тіста, потрібні такі продукти:

бекон або панчета - 100 г

фарш - 300 г

цибуля порей - 20 г

цибуля ріпчаста - 1 шт.

синя цибуля - 1 шт.

сир - 150-160 г

олія - 1 ст. л.

сіль - 1 ч. л.

чорний мелений перець - 0,5 ч. л.

Як готувати емпанаду без тіста

Для того, щоб приготувати емпанаду в м'ясі замість тіста, змішайте фарш з сіллю та перцем. За бажанням додайте улюблені спеції. Фарш можна приготувати самостійно, або придбати готовий.

Розділіть м'ясну масу на декілька частин, приблизно по 3 ст. л. кожна. З них потрібно сформувати м'ясні коржики. Для цього застеліть робочу поверхню харчовою плівкою, викладіть м'ясну кульку, накрийте фарш плівкою та розкачайте на пласт.

Як готувати емпанаду без тіста (скриншот / instagram.com/hectorjimenezbravo)

Ще один хитрий спосіб швидко зробити м'ясні коржики - використати вафельницю з рівною поверхнею. Перед тим, як викладати начинку емпанади, розгорніть харчову плівку так, щоб вона була лише з одного боку.

Для начинки помийте цибулю порей, почистьте ріпчасту та синю цибулю, подрібніть всі інгредієнти ножем. Натріть сир та додайте 100 г продукти до цибулі.

На кожен м'ясний коржик викладіть 1-2 ст. л. начинки. За допомогою плівки з нижньої частини фаршу загорніть краї пласта так, щоб сформувати пиріжок.

Зніміть плівку і викладіть м'ясні емпанади на застелене пергаментом деко. Змастіть пиріжки олією та присипте рештою натертого сиру.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте чебуреки без тіста протягом 15-20 хвилин, до золотистого кольору. Подавати емпанади без борошна можна з зеленню або соусом.