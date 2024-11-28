Американський чизбургер-суп: рецепт страви, яка викличе захват у гостей

Рецептів супів існує безліч - холодні страви, крем-супи і навіть супи-пасти. Хоча суп-чизбургер за американським рецептом навряд замінить бургер, смак цієї страви вразить кожного.

Про те, як приготувати суп по-американськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для супу-чизбургера

Для того, щоб приготувати цей смачний американський суп, знадобляться наступні інгредієнти:

бульйон або вода - 2 л

вершки (жирність 15-20%) - 300 мл

олія - 15 г

телячий або яловичий фарш - 500 г

картопля - 500 г

морква - 120 г

цибуля - 120 г

селера - 120 г

сир чедер - 60 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

хмелі-сунелі - до смаку

прованські трави - до смаку

італійські трави - до смаку

Як готувати суп-чизбургер

Приготування американського супу-чизбургера починається з обсмажування фаршу. Його можна зробити самостійно з вибраних шматків м'яса, або придбати готовий фарш в магазині.

Обсмажувати фарш можна одразу в тому посуді, в якому буде готуватися суп. Однак важливо, щоб каструля була великою та з товстими стінками - це забезпечить рівномірне прогрівання.

Вилийте в розігрітий посуд олію, а потім викладіть фарш. Додайте сіль, перець та спеції до смаку. Постійно розбиваючи грудочки лопаткою, смажте фарш протягом 12 хвилин, до світлого коричневого кольору.

Почистьте та наріжте на маленькі кубики цибулю. Селеру необхідно помити і також нарізати кубиками, а моркву - почистити і натерти на терці. Всипте овочі до готового фаршу.

Смажте суміш протягом 10-12 хвилин, періодично перемішуючи. Тим часом помийте і почистьте картоплю, наріжте її на кубики середнього розміру. Коли фарш з овочами обсмажиться, додайте картоплю і, за бажанням, духмяні трави.

Залийте інгредієнти водою і варіть суп-чизбургер протягом 20 хвилин. Для того, щоб зробити страву ще смачнішою і ситною, замість води можна використовувати бульйон, зробивши його з м'яса або концентрованого кубика.

Коли суп провариться, влийте вершки і додайте сир, який для полегшення приготування можна натерти або нарізати на маленькі шматки. Перемішайте страву до повного розчинення сиру - тоді суп-чизбургер буде готовим.