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Эмпанада без муки: рецепт известного блюда от Эктора из "МастерШеф"

Пятница 06 декабря 2024 17:35
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Эмпанада без муки: рецепт известного блюда от Эктора из "МастерШеф" Классическую эмпанаду готовят с тестом (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Эмпанада - блюдо испанской кухни, очень похожее на чебуреки. Для начинки эмпанады используют картофель, горох, мясо, а иногда даже изюм. А известный шеф-повар показал, как приготовить эмпанаду без теста. Так блюдо становится еще вкуснее и сытнее.

О том, как готовить эмпанаду без муки или чебуреки без теста, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Как готовят эмпанаду

Эмпанаду готовят не только в Испании, это распространенное блюдо в латиноамериканской и южноевропейских культурах. Однако, хотя точное происхождение блюда неизвестно, есть предположение, что эмпанады впервые появились на северо-западе Испании.

Чтобы приготовить эмпанады, на круглые пласты теста выкладывают начинку, а затем защипывают края теста. После этого блюдо обжаривают во фритюре или запекают.

Существует множество вариантов для начинки. Наиболее привычная - сыр и ветчина, курятина со шпинатом, ягнятина. Часто для начинки эмпанад используют горох и картофель.

Кроме этого, в некоторых регионах блюдо готовят с заячьим мясом или морепродуктами, а чтобы из эмпанады сделать сладкую выпечку, для начинки используют изюм.

Что нужно для эмпанады

Для того чтобы приготовить эмпанаду без теста, нужны следующие продукты:

  • бекон или панчета - 100 г
  • фарш - 300 г
  • лук порей - 20 г
  • лук репчатый - 1 шт.
  • синий лук - 1 шт.
  • сыр - 150-160 г
  • растительное масло - 1 ст. л.
  • соль - 1 ч. л.
  • черный молотый перец - 0,5 ч. л.

Как готовить эмпанаду без теста

Для того чтобы приготовить эмпанаду в мясе вместо теста, смешайте фарш с солью и перцем. При желании добавьте любимые специи. Фарш можно приготовить самостоятельно или приобрести готовый.

Разделите мясную массу на несколько частей примерно по 3 ст. л. каждая. Из них нужно сформировать мясные лепешки. Для этого застелите рабочую поверхность пищевой пленкой, выложите мясной шарик, накройте фарш пленкой и раскатайте на пласт.

Эмпанада без муки: рецепт известного блюда от Эктора из &quot;МастерШеф&quot;

Как готовить эмпанаду без теста (скриншот / instagram.com/hectorjimenezbravo)

Еще один хитрый способ быстро сделать мясные лепешки - использовать вафельницу с ровной поверхностью. Перед тем как выкладывать начинку эмпанады, разверните пищевую пленку так, чтобы она была только с одной стороны.

Для начинки помойте лук порей, почистьте репчатый и синий лук, измельчите ингредиенты ножом. Натрите сыр и добавьте 100 г продукта к луку.

На каждую мясную лепешку выложите 1-2 ст. л. начинки. С помощью пленки из нижней части фарша заверните края пласта так, чтобы сформировать пирожок.

Снимите пленку и выложите мясные эмпанады на застеленный пергаментом противень. Смажьте пирожки растительным маслом и присыпьте оставшимся натертым сыром.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте чебуреки без теста в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Подавать эмпанады без муки можно с зеленью или соусом.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить американский чизбургер-суп.

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