ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Emoji Kitchen: що це таке і для чого можна використовувати

Четвер 14 вересня 2023 16:31
UA EN RU
Emoji Kitchen: що це таке і для чого можна використовувати Функція Emoji Kitchen тепер доступна у Google (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Google представив абсолютно нову функцію в пошуковій системі - Emoji Kitchen. За допомогою цієї функції можна виявити політ власної фантазії та створювати емодзі, яких раніше не було.

Що таке Emoji Kitchen, як виглядає та як користуватися цією послугою - читайте у матеріалі Styler.

Що таке Emoji Kitchen

Кухня емодзі (Emoji Kitchen) - новий сервіс у пошуковику Google. Цей незвичайний сервіс дозволяє створювати нові смайлики за допомогою схрещування тих, які вже існують.

Вперше Emoji Kitchen було представлено як вбудовану функцію в клавіатурі Gboard для Android. За допомогою нового сервісу можна створити свій власний емодзі.

Наприклад, якщо вибрати букет+робот, то вийде букет із роботів. Заєць + троянда - вийде заєць з трояндою в роті.

Emoji Kitchen: що це таке і для чого можна використовуватиEmoji Kitchen: що це таке і для чого можна використовуватиEmoji Kitchen: що це таке і для чого можна використовуватиEmoji Kitchen: що це таке і для чого можна використовувати

У Google запустили Emoji Kitchen (скриншоти)

Як користуватися Emoji Kitchen

Відкрийте свій браузер і введіть Emoji Kitchen у рядку пошуку. Також можна скористатися цим посиланням.

Далі з'явиться вікно з різними емодзі та окреме вікно для міксування. Вам потрібно вибрати два варіанти з усіх існуючих або запропонував сервісу придумати свою власну незвичайну комбінацію.

Створений новий смайлик можна скопіювати або завантажити як PNG-файл. Кухня емодзі працюватиме як у браузері на комп'ютері, так і телефоні. Готові нові смайли можна буде відправляти в месенджерах.

Emoji Kitchen: що це таке і для чого можна використовуватиНові емодзі можна створювати за допомогою Emoji Kitchen (скриншот)

До речі, ми писали, що для українців знову доступна важлива функція на картах Google.

А ще розповідали, що Android змінить дизайн логотипа.

Читайте РБК-Україна в Google News
техно Google