Emoji Kitchen: что это такое и для чего можно использовать

Google представил совершенно новую функцию в поисковике - Emoji Kitchen. С помощью этой функции можно проявить полет собственной фантазии и создавать эмодзи, которых ранее не было.

Что такое Emoji Kitchen, как выглядит и как пользоваться этой услугой - читайте в материале Styler.

Что такое Emoji Kitchen

Кухня эмодзи (Emoji Kitchen) - новый сервис в поисковике Google. Этот необычный сервис позволяет создавать совершенно новые смайлики посредством скрещивания тех, которые уже существуют.

Впервые Emoji Kitchen была представлена как встроенная функция в клавиатуре Gboard для Android. С помощью нового сервиса можно создать свой собственный эмодзи.

Например, если выбрать букет+робот, то получится букет из роботов. Заяц+роза - получится заяц с розой во рту.

В Google запустили Emoji Kitchen (скриншоты)

Как пользоваться Emoji Kitchen

Откройте свой браузер и в строке поиска введите Emoji Kitchen. Также можно воспользоваться этой ссылкой.

Далее появится окно с различными эмодзи и отдельное окно для миксования. Вам нужно выбрать два варианта из всех существующих или же предложил сервису придумать свою собственную необычную комбинацию.

Созданный новый смайлик можно скопировать или скачать в виде PNG-файла. Кухня эмодзи будет работать как в браузере на компьютере, так и на телефоне. Готовые новые смайлики можно будет отправлять в мессенджерах.

Новые эмодзи можно создавать с помощью Emoji Kitchen (скриншот)