Android змінить дизайн логотипу: який він матиме вигляд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку корпорації .

"Відкрита платформа Android, найбільша у світі операційна система, обслуговує різноманітне співтовариство розробників, виробників пристроїв і користувачів. І в міру того, як ми зростали (у нас понад 3 мільярди пристроїв Android по всьому світу), зростало і наше бачення", - йдеться у повідомленні.

Компанія вважає, що система брендів і те, як вони візуально презентуються світові як Android, мають відображати основний ідеал Android: відкритість, ітеративність та інклюзивність.

"Ось чому ми ділимося оновленням нашої візуальної ідентичності, яка краще представляє нашу Android-спільноту - і це теж дуже весело", - додали в Google.

Що змінилося

У рамках останнього оновлення робот Android став помітним елементом їхнього логотипу, відображаючи грайливість, яку люди звикли очікувати від Android.

"Сьогодні ми надаємо найбільш впізнаваному учаснику нашої Android-спільноти, який не є людиною, абсолютно нового тривимірного вигляду", - йдеться в релізі.

Компанія також оновила зовнішній вигляд робота на повний зріст, щоб забезпечити йому можливість легкого переходу між цифровим і реальним середовищем, що робить його універсальним і надійним компаньйоном по всіх каналах, платформах і контекстах.

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Раніше повідомлялось, що компанія Google планує впровадити генеративний штучний інтелект у свій рекламний бізнес протягом найближчих місяців.

Також в Європейському союзу у п'ятницю, 25 серпня, набув чинності новий закон про цифрові послуги (Digital Service Act). Він спрямований на боротьбу з дезінформацією та нелегальним контентом в інтернеті.

Раніше в Білому домі заявили, що контент, що був створений за допомогою штучного інтелекту буде позначено водним знаком. Зокрема на це зголосились OpenAI, Google і Meta.