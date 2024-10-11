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"Емілі в Парижі" у Римі не має сенсу. Макрон несподівано висловився про нашумілий серіал

Макрон сказав, що думає про серіал "Емілі в Парижі" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Президент Франції Емануель Макрон висловився про серіал "Емілі в Парижі", новий сезон якого заінтригував глядачів. Зважаючи на те, що трапилося в останньому епізоді, головна героїня готується переїхати в іншу країну. І Макрон такого ходу не оцінив.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), президент Франції поділився думками про серіал в інтерв'ю Variety.

Так Макрон прокоментував появу своєї дружини в одному з епізодів. Бріжіт, за сюжетом серії, була в кафе, коли до неї підійшла познайомитися Емілі.

За словами президента, йому подобається, що перші три сезони знімали у Франції. Адже це корисно для бізнесу.

"Я був дуже гордий, і вона була дуже рада це зробити. Це всього кілька хвилин, але я думаю, що це був дуже добрий момент для неї. Я думаю, це добре для іміджу Франції. "Емілі в Парижі" дуже позитивно впливає з погляду привабливості для країни", - заявив Макрон.

Головна героїня "Емілі в Парижі" (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Також він зізнався, що йому не подобається ідея із "переїздом" серіалу. Головна героїня вирушає до Риму, п'ятий сезон, швидше за все, зніматимуть саме там.

"Ми боротимемося щосили. І ми попросимо їх залишитися в Парижі! "Емілі в Парижі" в Римі не має сенсу", - зазначив президент.

Крім того, він оцінив шанси на те, що в серіалі з'явиться він сам. Макрон пожартував, сказавши, що він "не такий привабливий", як його дружина.

Серіал "Емілі в Парижі" - коли п'ятий сезон

Історія про американку Емілі, яка переїжджає до Парижа та починає там нове життя, отримала вже чотири сезони. І якщо спочатку зйомки проводились лише у Франції, то тепер головна героїня вирушила до Італії.

 

Незабаром після прем'єри четвертого сезону стало відомо, що проект продовжили. Точної дати виходу продовження "Емілі в Парижі" ще немає, проте передбачається, що нові серії можуть уявити вже в 2025 році.

Нагадаємо, раніше ми вже називали невідомі факти про зірку "Емілі в Парижі".

Крім цього, нещодавно стало відомо, як зараз виглядає Летісія з "Тропіканки".

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