"Емілі в Парижі" у Римі не має сенсу. Макрон несподівано висловився про нашумілий серіал

Президент Франції Емануель Макрон висловився про серіал "Емілі в Парижі", новий сезон якого заінтригував глядачів. Зважаючи на те, що трапилося в останньому епізоді, головна героїня готується переїхати в іншу країну. І Макрон такого ходу не оцінив.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), президент Франції поділився думками про серіал в інтерв'ю Variety.
Так Макрон прокоментував появу своєї дружини в одному з епізодів. Бріжіт, за сюжетом серії, була в кафе, коли до неї підійшла познайомитися Емілі.
За словами президента, йому подобається, що перші три сезони знімали у Франції. Адже це корисно для бізнесу.
"Я був дуже гордий, і вона була дуже рада це зробити. Це всього кілька хвилин, але я думаю, що це був дуже добрий момент для неї. Я думаю, це добре для іміджу Франції. "Емілі в Парижі" дуже позитивно впливає з погляду привабливості для країни", - заявив Макрон.
Головна героїня "Емілі в Парижі" (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Також він зізнався, що йому не подобається ідея із "переїздом" серіалу. Головна героїня вирушає до Риму, п'ятий сезон, швидше за все, зніматимуть саме там.
"Ми боротимемося щосили. І ми попросимо їх залишитися в Парижі! "Емілі в Парижі" в Римі не має сенсу", - зазначив президент.
Крім того, він оцінив шанси на те, що в серіалі з'явиться він сам. Макрон пожартував, сказавши, що він "не такий привабливий", як його дружина.
Історія про американку Емілі, яка переїжджає до Парижа та починає там нове життя, отримала вже чотири сезони. І якщо спочатку зйомки проводились лише у Франції, то тепер головна героїня вирушила до Італії.
Незабаром після прем'єри четвертого сезону стало відомо, що проект продовжили. Точної дати виходу продовження "Емілі в Парижі" ще немає, проте передбачається, що нові серії можуть уявити вже в 2025 році.
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