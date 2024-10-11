Як зараз виглядає гаряча Летісія з "Тропіканки". Цей бразильський серіал дивилися всі
Майже 30 років тому в Україні на ТБ показали популярний бразильський серіал "Тропіканка". Історія "мильної опери" сподобалася глядачам, а головна героїня Летісія - гаряча красуня, яку зіграла акторка Сілвія Пфейфер, стала улюбленицею всіх кіноманів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає акторка з серіалу "Тропіканка" та чим вона займається.
Як виглядала зірка серіалу "Тропіканка"
Сілвія починала свою кар'єру з моделінгу. Вона переїхала до Ріо-де-Жанейро у 14 років, коли кинула школу. І тоді її життя змінилося.
Пфейфер запрошували найвідоміші модні будинки. А потім вона змінила рід діяльності.
Зірка "Тропіканки" (фото: Кіноріум)
Спочатку Сілвія взяла уроки театрального мистецтва. Заради цього вона покинула моделінг, а потім почала отримувати перші ролі. Паралельно з цим акторка вийшла за бізнесмена Нельсона Шамму Фільу, від якого народила двох синів.
Участь у серіалах "Убоге життя" та "Моє кохання, мій смуток", не принесла Сілвії бажаної слави. Але у 1993 вона зіграла Летісію у "Тропіканці".
Акторка з серіалу "Тропіканка" (фото: Кіноріум)
Кар'єра артистки стрімко пішла вгору. Вона стала зіркою серіалів й підкорювала всіх своєю красою.
Акторка Сілвія Пфейфер (фото: Кіноріум)
Як змінилася акторка з "Тропіканки"
Після ролі Летісії Сілвія з'явилася у серіалі "Фатальна спадщина" і багатьох інших. Вона активно знімалася й грала різні ролі.
Зірка бразильських серіалів (скріншот)
У 2001 році акторка з'явилася у серіалі "Клон". Після цього, аж до 2018 року, вона працювала в кадрі.
Летісія з "Тропіканки" (скріншоти)
Нині Сілвії 66 років. Звісно, вона змінилася й стала менше зніматися. Але акторка і досі може вразити своєї красою.
Сілвія Пфейфер зараз (скріншот)
Зірка має приголомшливий вигляд, це допомагає їй "залишатися на плаву". Вона рекламує косметику й активно веде соцмережі. Акторка нерідко демонструє своє обличчя без фільтрів й отримує чимало компліментів.
Акторка з "Тропіканки" зараз (скріншоти)
Про що був серіал "Тропіканка"
Бразильська мелодрама отримала 197 серій, в Україні її вперше показали у 1995 році.
В центрі сюжету - 17-річна Летісія, яка була неймовірно красивою. Дівчина з багатої родини закохалася у бідного рибалку, який до цього ще й старший за неї на 7 років. Разом з ним вона вирушає у медовий місяць.
Летісія ладна покинути справу свого батька, аби просто бути поруч з коханим. Але її обранцю треба йти в море, адже він заробляє на життя лише тим, що ловить рибу. Він відпливає і обіцяє повернутися за місяць та зіграти з нею весілля.
Втім, дива не стається. Рибалка зникає на три місяці. Летісія повертається до звичайного життя. Коли ж її обранець приїхав додому й не побачив кохану, то подумав, що вона його кинула. І пара зустрінеться лише за 20 років після цього.
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