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Як зараз виглядає гаряча Летісія з "Тропіканки". Цей бразильський серіал дивилися всі

П'ятниця 11 жовтня 2024 08:17
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Як зараз виглядає гаряча Летісія з "Тропіканки". Цей бразильський серіал дивилися всі Сілвія Пфейфер (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Майже 30 років тому в Україні на ТБ показали популярний бразильський серіал "Тропіканка". Історія "мильної опери" сподобалася глядачам, а головна героїня Летісія - гаряча красуня, яку зіграла акторка Сілвія Пфейфер, стала улюбленицею всіх кіноманів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає акторка з серіалу "Тропіканка" та чим вона займається.

Як виглядала зірка серіалу "Тропіканка"

Сілвія починала свою кар'єру з моделінгу. Вона переїхала до Ріо-де-Жанейро у 14 років, коли кинула школу. І тоді її життя змінилося.

Пфейфер запрошували найвідоміші модні будинки. А потім вона змінила рід діяльності.

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Зірка "Тропіканки" (фото: Кіноріум)

Спочатку Сілвія взяла уроки театрального мистецтва. Заради цього вона покинула моделінг, а потім почала отримувати перші ролі. Паралельно з цим акторка вийшла за бізнесмена Нельсона Шамму Фільу, від якого народила двох синів.

Участь у серіалах "Убоге життя" та "Моє кохання, мій смуток", не принесла Сілвії бажаної слави. Але у 1993 вона зіграла Летісію у "Тропіканці".

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Акторка з серіалу "Тропіканка" (фото: Кіноріум)

Кар'єра артистки стрімко пішла вгору. Вона стала зіркою серіалів й підкорювала всіх своєю красою.

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Акторка Сілвія Пфейфер (фото: Кіноріум)

Як змінилася акторка з "Тропіканки"

Після ролі Летісії Сілвія з'явилася у серіалі "Фатальна спадщина" і багатьох інших. Вона активно знімалася й грала різні ролі.

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Зірка бразильських серіалів (скріншот)

У 2001 році акторка з'явилася у серіалі "Клон". Після цього, аж до 2018 року, вона працювала в кадрі.

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Летісія з "Тропіканки" (скріншоти)

Нині Сілвії 66 років. Звісно, вона змінилася й стала менше зніматися. Але акторка і досі може вразити своєї красою.

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Сілвія Пфейфер зараз (скріншот)

Зірка має приголомшливий вигляд, це допомагає їй "залишатися на плаву". Вона рекламує косметику й активно веде соцмережі. Акторка нерідко демонструє своє обличчя без фільтрів й отримує чимало компліментів.

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Як зараз виглядає гаряча Летісія з &quot;Тропіканки&quot;. Цей бразильський серіал дивилися всі

Акторка з "Тропіканки" зараз (скріншоти)

Про що був серіал "Тропіканка"

Бразильська мелодрама отримала 197 серій, в Україні її вперше показали у 1995 році.

В центрі сюжету - 17-річна Летісія, яка була неймовірно красивою. Дівчина з багатої родини закохалася у бідного рибалку, який до цього ще й старший за неї на 7 років. Разом з ним вона вирушає у медовий місяць.

Летісія ладна покинути справу свого батька, аби просто бути поруч з коханим. Але її обранцю треба йти в море, адже він заробляє на життя лише тим, що ловить рибу. Він відпливає і обіцяє повернутися за місяць та зіграти з нею весілля.

Втім, дива не стається. Рибалка зникає на три місяці. Летісія повертається до звичайного життя. Коли ж її обранець приїхав додому й не побачив кохану, то подумав, що вона його кинула. І пара зустрінеться лише за 20 років після цього.

До слова, раніше ми розповідали, як живе зірка "Амелі" Одрі Тоту.

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