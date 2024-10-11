"Эмили в Париже" в Риме не имеет смысла. Макрон неожиданно высказался о нашумевшем сериале

Так, Макрон прокомментировал появление своей жены в одном из эпизодов. Брижит, по сюжету серии, была в кафе, когда к ней подошла познакомиться Эмили.

По словам президента, ему нравится, что первые три сезона снимали во Франции. Ведь это полезно для бизнеса.

"Я был очень горд, и она была очень рада это сделать. Это всего несколько минут, но я думаю, что это был очень хороший момент для нее. Я думаю, это хорошо для имиджа Франции. "Эмили в Париже" очень позитивно влияет с точки зрения привлекательности для страны", - заявил Макрон.

Главная героиня "Эмили в Париже" (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Также он признался, что ему не нравится идея с "переездом" сериала. Главная героиня отправляется в Рим, пятый сезон, скорее всего, будут снимать именно там.

"Мы будем бороться изо всех сил. И мы попросим их остаться в Париже! "Эмили в Париже" в Риме не имеет смысла", - отметил президент.

Кроме этого, он оценил шансы на то, что в сериале появится он сам. Макрон отшутился, сказав, что он "не так привлекателен", как его жена.

Сериал "Эмили в Париже" - когда пятый сезон

История об американке Эмили, которая переезжает в Париж и начинает там новую жизнь, получила уже четыре сезона. И если сначала съемки проводились только во Франции, то теперь главная героиня отправилась в Италию.

Вскоре после премьеры четвертого сезона стало известно, что проект продлили. Точной даты выхода продолжения "Эмили в Париже" еще нет, однако предполагается, что новые серии могут представить уже в 2025 году.