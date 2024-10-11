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"Эмили в Париже" в Риме не имеет смысла. Макрон неожиданно высказался о нашумевшем сериале

Макрон сказал, что думает о сериале "Эмили в Париже" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Президент Франции Эмануэль Макрон высказался о сериале "Эмили в Париже", новый сезон которого заинтриговал зрителей. Судя по тому, что случилось в последнем эпизоде, главная героиня готовится переехать в другую страну. И Макрон такой ход не оценил.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), президент Франции поделился мыслями о сериале в интервью Variety.

Так, Макрон прокомментировал появление своей жены в одном из эпизодов. Брижит, по сюжету серии, была в кафе, когда к ней подошла познакомиться Эмили.

По словам президента, ему нравится, что первые три сезона снимали во Франции. Ведь это полезно для бизнеса.

"Я был очень горд, и она была очень рада это сделать. Это всего несколько минут, но я думаю, что это был очень хороший момент для нее. Я думаю, это хорошо для имиджа Франции. "Эмили в Париже" очень позитивно влияет с точки зрения привлекательности для страны", - заявил Макрон.

Главная героиня "Эмили в Париже" (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Также он признался, что ему не нравится идея с "переездом" сериала. Главная героиня отправляется в Рим, пятый сезон, скорее всего, будут снимать именно там.

"Мы будем бороться изо всех сил. И мы попросим их остаться в Париже! "Эмили в Париже" в Риме не имеет смысла", - отметил президент.

Кроме этого, он оценил шансы на то, что в сериале появится он сам. Макрон отшутился, сказав, что он "не так привлекателен", как его жена.

Сериал "Эмили в Париже" - когда пятый сезон

История об американке Эмили, которая переезжает в Париж и начинает там новую жизнь, получила уже четыре сезона. И если сначала съемки проводились только во Франции, то теперь главная героиня отправилась в Италию.

 

Вскоре после премьеры четвертого сезона стало известно, что проект продлили. Точной даты выхода продолжения "Эмили в Париже" еще нет, однако предполагается, что новые серии могут представить уже в 2025 году.

Напомним, ранее мы уже называли неизвестные факты о звезде "Эмили в Париже".

Кроме этого, недавно стало известно, как сейчас выглядит Летисия из "Тропиканки".

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