Зустрічалася з Крісом Евансом та підтримала Україну: невідомі факти про зірку "Емілі в Парижі"

Серіал "Емілі у Парижі" підкорив мільйони глядачів у всьому світі. А вчора, 12 вересня, на платформі Netflix вийшли заключні серії четвертого сезону з акторкою Лілі Коллінз у головній ролі.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти цікаві факти з біографії знаменитості, які ви могли пропустити, а також що вона говорила про повномасштабну війну в Україні.

7 фактів про Лілі Коллінз

Народилася в Англії, потім переїхала до США

Коллінз народилася у 1989 році в Гілфорді, Суррей (Великобританія). Після розлучення батьків у 1996 році, коли їй було сім років, дівчинка переїхала до Лос-Анджелеса разом із матір'ю.

У актриси єврейське, англійське та німецьке коріння.

Акторка у дитинстві (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Донька відомого музиканта

Дівчинка з дитинства знала, що таке популярність, адже її батько - англійський співак, барабанщик, автор пісень, продюсер звукозапису та актор Філ Коллінз.

Здобув популярність як учасник рок-групи Genesis. Коллінз є одним із трьох музикантів за всю історію (разом із Полом Маккартні та Майклом Джексоном), чиї альбоми були продані по всьому світу тиражем понад 100 млн екземплярів.

Лілі Коллінз з батьком (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Почала свою кар'єру у ранньому віці

Майбутня зірка вперше брала участь у зйомках, коли їй було лише 2 роки. Щоправда, тоді це була робота в одній із програм телеканалу ВВС, а не повнометражне кіно чи серіал.

Зніматися в кіно почала у 2009 році. Тоді вона з'явилася у перезавантаженні популярного серіалу "Беверлі Хіллз 90210: Нове покоління" та у спортивній драмі з Сандрою Баллок "Невидима сторона".

Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Пробувала себе у журналістиці

Будучи підлітком Лілі Коллінз вела колонку для британського журналу Elle Girl, а також писала для журналів Seventeen, Teen Vogue та Los Angeles Times.

Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Була телеведучою

Під час президентських кампаній на американському телебаченні виходить програма "Діти обирають президента". У її рамках малюків готують до активного соціального життя. У 2008 році Лілі Коллінз з'явилася на такій передачі як ведуча. Це був успіх: програму за її участю переглянуло понад 2,2 млн глядачів.

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Зустрічалася з відомими акторами

З 2012 року зустрічалася з партнером по фільму "Зброя смерті: Місто кісток" Джеймі Бауером, який прославився завдяки ролі кровожерного вампіра Кая Вольтурі в екранізаціях серії романів "Сутінки". У серпні 2013 року пара оголосила про розставання.

Після цього зустрічалася з австралійським актором Томасом Кокерелем до літа 2014 року.

У березні 2015 року почала зустрічатися з Крісом Евансом, який став знаменитим завдяки ролі Капітана Америка в кінематографічному всесвіті Marvel. 27 травня 2015 року в Instagram повідомила, що знову разом із Джеймі Бауером.

Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Що Лілі Коллінз говорила про Україну

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році підтримала нашу країну та українців на своїй сторінці у Instagram, а також закликала читачів допомагати.

"Моє серце дуже болить за Україну, а також за близьких людей, які постраждали. Але одна річ, яку я знаю, була складною для всіх, це як відрізнити дезінформацію, намагаючись знайти способи підтримати українські сім’ї, які були змушені покинути свої домівки, або зробити пожертви відважним волонтерам і воїнам, які потребують допомоги, або як просто знайдіть перевірені ресурси, щоб поділитися зі своїми підписниками. Я додаю посилання в свою біографію та деякі відео та посилання на свої історії, які показують шляхи #стоятизукраїною де б не було" - написала в пості акторка.

Лілі Коллінз у серіалі "Емілі в Парижі" (фото: instagram.com/lilyjcollins)